Son dakika... Hollanda'dan skandal karar

Hollanda’daki koalisyon hükümetinin ortaklarından Hristiyan Birliği (CU) tarafından hazırlanan ‘Ermeni soykırımının tanınması’ önerisine Türk kökenli siyasetçiler tarafından kurulan DENK adlı parti dışındaki siyasi partilerden destek geldi.

Yapılan oylama sonucunda kabul edilen karar gereği, Hollanda Parlamentosu 1915 olaylarını bundan böyle ‘soykırım’ olarak niteleyecek. Karar, hükümetin her yıl 24 Nisan’da Ermenistan’ın başkenti Erivan’da yapılan anma törenlerine bakan düzeyinde temsilci göndermesini de öngörüyor. Hollanda daha önce bu törenlere üst düzey siyasi bir temsilci göndermemişti.

Hollanda hükümeti, 1915’te yaşanan olayların soykırım kriterlerine uymadığı görüşünde. Oylama öncesinde de, ‘soykırım’ ifadesinin kullanımına yönelik olarak Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ile bir oturum düzenlendi. Kaag, ‘soykırım’ ifadesinin kullanılması için Birleşmiş Milletler kararının yanı sıra uluslararası mahkemelerin kararının gerekli olduğu tezini işledi.

Hollanda ile Türkiye arasında 2017’den bu yana gerginlik düzeyi oldukça yüksek. Son dönemde ilişkileri düzeltme amaçlı girişimler olduysa da olumlu sonuç elde edilemedi. Hollanda’nın Türkiye’nin dönmesine izin vermediği Ankara Büyükelçisi Cornelis van Rij’i resmen geri çekme kararı alması mevcut gerginliği farklı bir boyuta taşıdı.

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