Karademir’in avukatlarından Aslan Abid Uğuz, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen organ bağışı operasyonunun ardından, otopsi işleminin Ankara Adli Tıp Kurumu’nda yapıldığı bilgisini verdi. Akciğer dışında bütün organları bağışlanan Karademir, 7 kişiye can verdi. Uğuz, “Alaramız, içindeki insan ve yaşam sevgisiyle bu dünyadan ayrılırken de başkalarına hayat vermeye çalıştı” dedi. Karademir’in cenazesi bugün, Halkalı Çetinsaya Camisi’ndeki öğle namazını müteakip İstanbul Bağcılar Küçükhalkalı Kabristanı’nda toprağa verilecek.



KARANLIK AYDINLANSIN

Alara’nın anneannesi Hayriye Gündüz’ün avukatı Dilek Helvacı ise “Alara cıvıl cıvıl hayat dolu bir genç kızdı. Ölümü ile dahi başkalarına hayat verdi. Umarım Alara’nın başına gelenler başka gençlerin başına gelmez” dedi. Helvacı, olayın karanlıkta kalan yönlerinin bir an önce aydınlatılmasını istediklerini söyledi.



