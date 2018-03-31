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    7 kişiye can verdi

    Kardelen KOLDAŞ
    31.03.2018 - 23:10 | Son Güncelleme:

    Hocası Dr. Atilla G.’nin otel odasının duşakabininde tişörtle asılı bulunan ve bir süre komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Alara Karademir’in organları bağışlandı. Akciğer dışında bütün organları bağışlanan Karademir, 7 kişiye can verdi.

    Karademir’in avukatlarından Aslan Abid Uğuz, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen organ bağışı operasyonunun ardından, otopsi işleminin Ankara Adli Tıp Kurumu’nda yapıldığı bilgisini verdi. Akciğer dışında bütün organları bağışlanan Karademir, 7 kişiye can verdi. Uğuz, “Alaramız, içindeki insan ve yaşam sevgisiyle bu dünyadan ayrılırken de başkalarına hayat vermeye çalıştı” dedi. Karademir’in cenazesi bugün, Halkalı Çetinsaya Camisi’ndeki öğle namazını müteakip İstanbul Bağcılar Küçükhalkalı Kabristanı’nda toprağa verilecek.

    KARANLIK AYDINLANSIN
    Alara’nın anneannesi Hayriye Gündüz’ün avukatı Dilek Helvacı ise “Alara cıvıl cıvıl hayat dolu bir genç kızdı. Ölümü ile dahi başkalarına hayat verdi. Umarım Alara’nın başına gelenler başka gençlerin başına gelmez” dedi. Helvacı, olayın karanlıkta kalan yönlerinin bir an önce aydınlatılmasını istediklerini söyledi. 

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    Etiketler: alara kardemir , organ nakli , gazetehaberleri , gündem
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