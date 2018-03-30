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    Anneannesi için hukuk okumuş

    Kardelen KOLDAŞ
    30.03.2018 - 23:37 | Son Güncelleme:

    Hocası Atilla G.’nin odasında intihar ettiği iddia edilen ve önceki gün yaşam mücadelesini kaybeden üniversite öğrencisi Alara Karademir’in, anneannesinin avukatı Dilek Helvacı torunuyla ilişkilerini Hürriyet’e anlattı.

    Anneanne Hayriye Gündüz, 12 yıl önce kızı ve damadını öldürme suçundan yargılanmış, kızı için müebbet, damadı için 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Avukat Helvacı, kararın kesinleşmesine rağmen, üç itirazdan sonra Yargıtay’ın, Gündüz hakkında kızının ölümü için hiç ceza almamasına hükmettiğini söyledi. Yargıtay kararına göre Gündüz, kızını kaza ile öldürdüğü için ceza almazken, damadını öldürdüğü gerekçesiyle 25 yıl hapisle cezalandırıldı.

    ANNEANNE CENAZEYE KATILACAK
    Avukat Helvacı, ailenin yaşanan olayı kaza olarak değerlendirdiğini ve anneannenin hukuk mücadelesinin torun Karademir’i hukuk okumaya yönelttiğini söyledi. Helvacı, halen Sivas Yarı Açık Cezaevinde yatan Gündüz’ün, zaman zaman izinli olarak evine geldiğini belirterek, “Ölüm anından itibaren hem ölenlerin yakınları hem Alara, hem kardeşi hiç anneanneyi suçlamadı. Bu sıcak ilişki hiç bozulmadı çünkü bu olayın bir cinayet olduğuna inanmadılar” dedi. Helvacı, anneanne Gündüz’ün, torununun cenazesine katılacağını söyledi.

    Helvacı, Alara Karademir ile yaklaşık bir ay önceki görüşmelerinde kariyer planlarına dair fikir alışverişi yaptıklarını söyledi. Karademir’in hocası H. Atilla G.’nin asistanı olma ile avukatlık kariyeri arasında kaldığı öğrenildi. “Alara, annesi kadar sevdiği anneannesinin uğradığı bu haksızlık nedeniyle de hukuk fakültesini tercih etmişti. Kadına karşı şiddet konusunda etkili bir aktivistti” diyen Helvacı, “Hayatla bağında, kardeşine ve ailesine karşı sorumluluklarını bilen biriydi. Olay çok şüpheli. Adli makamların bir an önce olayı tüm boyutları ile araştırarak adaletin tecelli etmesini temenni ediyorum” dedi.

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    Etiketler: alara kardemir , gazetehaberleri , gündem
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