7 Eylül’de İran’a gidiyor
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Suriye’de çözüm için Rus ve İranlı muhatapları ile eylül ayında İran’da bir araya gelecek.
Erdoğan, Astana sürecinin üçlü zirve toplantısı için 7 Eylül’de İran’a giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla üçlü zirve yapacak. Zirve, Suriye’de çözüm için uluslararası toplumun çabalarının yoğunlaştığı bir dönemde yapılıyor. Türkiye, Rusya ve İran, Suriyeli rejim ve muhaliflerin temsilcilerinin Kazakistan’ın başkenti Astana’da başlayan barış görüşmelerine ve Suriye’de dört bölgede ilan edilen ateşkese garantörlük yapıyor. 2017’den bu yana yürütülen Astana sürecinde teknik heyetler düzeyinde şimdiye kadar 10 toplantı yapıldı. Astana sürecinin üçlü zirve formatında İran-Rusya ve Türkiye’nin devlet başkanları daha önce Soçi ve İstanbul’da bir araya gelmişti. Üçlü zirve, Suriye’de barış için başlattığı Astana sürecinin Birleşmiş Milletler (BM) platformuna taşınmasının hemen öncesinde yapılacak. BM’nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İran, Rusya ve Türkiye’yi Suriye’de yeni anayasa için kurulacak komite hakkında görüşmek üzere Cenevre’ye davet etti. İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirileceği belirtilen zirve 11-12 Eylül’de düzenlenecek. Bu görüşmede, Suriye’de yeni bir anayasa için oluşturulması planlanan komite hakkında karara varılması bekleniyor. İran’da yapılacak üçlü zirvede Türkiye’nin öncelikli gündemi ise Suriye’de rejim güçlerinin operasyon hazırlığı yaptığı İdlib.
İDLİB’İ GÖRÜŞTÜLER
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, dün gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler, güncel ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı May, ikili ekonomik ve ticari ilişkileri, karşılıklı yatırımları daha da geliştirmenin önemine dikkati çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İngiliz mevkidaşlarının en kısa sürede bir araya gelmelerinin kararlaştırıldığı görüşmede, başta İdlib olmak üzere Suriye’deki son gelişmelere de değinildiği kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile de telefonda görüştü. Görüşmede Almanya ve Türkiye arasındaki istişare ve işbirliği mekanizmalarının yeniden işlerlik kazanmasının memnuniyet verici olduğu vurgulanırken, iki lider ikili ilişkileri geliştirme kararlılıklarını teyit etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eylül sonunda Almanya’ya yapacağı devlet ziyaretine ilişkin hazırlıklar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Alman mevkidaşı Steinmeier, iki ülkenin Dışişleri, Hazine ve Maliye bakanları arasında önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin ilişkilerin daha da güçlendirilmesine ivme kazandıracağını kaydetti. (AA)
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