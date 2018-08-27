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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sevil ERKUŞ/ANKARA
27.08.2018 - 23:34, Son Güncelleme:

7 Eylül’de İran’a gidiyor

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7 Eylül’de İran’a gidiyor

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Suriye’de çözüm için Rus ve İranlı muhatapları ile eylül ayında İran’da bir araya gelecek.

Erdoğan, Astana sürecinin üçlü zirve toplantısı için 7 Eylül’de İran’a giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla üçlü zirve yapacak. Zirve, Suriye’de çözüm için uluslararası toplumun çabalarının yoğunlaştığı bir dönemde yapılıyor. Türkiye, Rusya ve İran, Suriyeli rejim ve muhaliflerin temsilcilerinin Kazakistan’ın başkenti Astana’da başlayan barış görüşmelerine ve Suriye’de dört bölgede ilan edilen ateşkese garantörlük yapıyor. 2017’den bu yana yürütülen Astana sürecinde teknik heyetler düzeyinde şimdiye kadar 10 toplantı yapıldı. Astana sürecinin üçlü zirve formatında İran-Rusya ve Türkiye’nin devlet başkanları daha önce Soçi ve İstanbul’da bir araya gelmişti. Üçlü zirve, Suriye’de barış için başlattığı Astana sürecinin Birleşmiş Milletler (BM) platformuna taşınmasının hemen öncesinde yapılacak. BM’nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İran, Rusya ve Türkiye’yi Suriye’de yeni anayasa için kurulacak komite hakkında görüşmek üzere Cenevre’ye davet etti. İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirileceği belirtilen zirve 11-12 Eylül’de düzenlenecek. Bu görüşmede, Suriye’de yeni bir anayasa için oluşturulması planlanan komite hakkında karara varılması bekleniyor. İran’da yapılacak üçlü zirvede Türkiye’nin öncelikli gündemi ise Suriye’de rejim güçlerinin operasyon hazırlığı yaptığı İdlib. 

İDLİB’İ GÖRÜŞTÜLER

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, dün gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler, güncel ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı May, ikili ekonomik ve ticari ilişkileri, karşılıklı yatırımları daha da geliştirmenin önemine dikkati çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İngiliz mevkidaşlarının en kısa sürede bir araya gelmelerinin kararlaştırıldığı görüşmede, başta İdlib olmak üzere Suriye’deki son gelişmelere de değinildiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile de telefonda görüştü. Görüşmede Almanya ve Türkiye arasındaki istişare ve işbirliği mekanizmalarının yeniden işlerlik kazanmasının memnuniyet verici olduğu vurgulanırken, iki lider ikili ilişkileri geliştirme kararlılıklarını teyit etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eylül sonunda Almanya’ya yapacağı devlet ziyaretine ilişkin hazırlıklar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Alman mevkidaşı Steinmeier, iki ülkenin Dışişleri, Hazine ve Maliye bakanları arasında önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin ilişkilerin daha da güçlendirilmesine ivme kazandıracağını kaydetti. (AA)

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