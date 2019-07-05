6 Temmuz'da bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak | Elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ ve AYEDAŞ, hafta sonu İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Programa göre, Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede bakım programı çalışması süresince iş sağlığı ve güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak. Peki, hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak, elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ ve AYEDAŞ,6 Temmuz 2019 'da yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden paylaştı. Elektrik verilemeyecek ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı listede kesintilerin aralıkları da bulunuyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
- MURATPAŞA Mh., ÜSTÜN Sk., TUNA Cd., ÖZTUNÇ Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24976-8078)
- MURATPAŞA Mh., KAMİL Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24978-8220)
- MALTEPE Mh., BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ ÇIKMAZI Sk., BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25000-8740)
- YENİDOĞAN Mh., KANARYA Sk., KIZILAY Sk., YAYLA Sk., ÖZTÜRK Sk., ABDİ İPEKÇİ Cd., BURCU Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24977-8762)
- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., 2801. Sk., G-3006 Cd., DELİKLİKAYA YOLU Sk., ALİYA İZZET BEGOVİÇ Cd., ASMALI Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında DELİKLİKAYA Mh., ENDER Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25016-22941 22942 22943 27059 27058 27057 27260 22268 27256 )
- ORTAMAHALLE Mh., NUMUNEBAĞI Cd., ABDİ İPEKÇİ Cd., FATİH Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24975-8753)
- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., 2801. Sk., DELİKLİKAYA YOLU Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25017-27256 22268)
- KOCASİNAN MERKEZ Mh., KARADENİZ Cd., KONAK Sk., NADİDE Sk., TOMURCUK Sk., ARA Sk., GÜL 1 Sk., ÇİĞDEM 2 Sk., LALE 3 Sk., KEMAL SUNAL Cd., ORDU Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25056-658)
- CUMHURİYET Mh., ARPA SUYU Sk., SİLAHŞÖR Cd., İZZETPAŞA Sk., SADIK ŞENDİL Sk., KAZIM ORBAY Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25144-3086)
- FERİKÖY Mh., KUYULUBAĞ Sk., SAVAŞ Sk., BARUTHANE Cd., GEDİZ Sk., DUATEPE Mh., LALA ŞAHİN Sk., ŞAHAP Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25146-3245)
- ŞİRİNEVLER Mh., ÇEŞME Sk., ÇAĞLAYAN Sk., ÇAYIROVA Sk., BENTLER Sk., SARNIÇ Sk., CENGİZ TOPEL Cd., SEMBOL Sk., ŞEREF Sk., ÜNVER Sk., BOZKIR 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25055-124)
- FERİKÖY Mh., DUYGU ÇIKMAZI Sk., OZAN Sk., KUYULUBAĞ Sk., ŞAHİN Sk., GEDİZ Sk., KURTULUŞ Cd., BAYIR Sk., BOZKURT Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25155-3544)
- DEREAĞZI Mh., MODA Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25137-22256)
- YAYLA Mh., LALA ŞAHİN Sk., ERDEM Sk., HİLAL Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25154-3256)
- SELİMPAŞA Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 00:00-09:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25158-24300 24198 24473 24135 24094 24064 24477 24283 24238 24539 24528 24273 24525 24056 24239 24287 24493 24105 24090 24504 24303 24448 24075 24098 24003 24120 24500 24148 24355 24132 24317 24181 24301 24063 24016 24070 24060 24058 24488 24449 24356 24252 24362 24357 24253 24499 24243 24388 24351 24451 24452 24453 24298 24215 24436 24460 24398 24072 24372 24214 24220 24069 24109 24498 24073 24085 24542 24367 24368 24149 24505 24031 24228 24466 24518 24510 24341 24494)
- BEŞTELSİZ Mh., 114 Sk., 114/1 Sk., 116 Sk., 117 Sk., 118 Sk., 120 Sk., 121 Sk., 122 Sk., 123 Sk., 124 Sk., BAĞ İÇİ Sk., ŞEHİT ER ERCAN ÜZER Sk., ŞEHİT ER FARUK SEVİM Sk., VELİEFENDİ Mh., 75/13 Sk., 75/14 Sk., 75/2 Sk., ÇIRPICI Mh., RÜSTEM BALKAN Sk., YEŞİLYOL C Sk., YEŞİLYOL F ARA Sk., YEŞİLYOL G Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:30-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25202-1571)
- BAĞLARÇEŞME Mh., 1181. Sk., 1192. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25181-20405)
- KARTALTEPE Mh., AKSU Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25201-1038)
- DEMİRTAŞ Mh., KALEM Sk., KANTARCILAR Cd., PAÇACI Sk., UZUNÇARŞI Cd., RÜSTEMPAŞA Mh., ASMAALTI Cd., BÜYÜKBAŞ Sk., HASIRCILAR Cd., KALÇIN Sk., KIZILHAN Sk., RÜSTEMPAŞA MAHKEME ÇIKMAZI Sk., RÜSTEMPAŞA MAHKEME Sk., SARIDEMİR Mh., KUTUCU Sk., KANTARCILAR ARALIĞI Sk., KANTARCILAR Cd., KADIOĞLU Sk., KUTUCULAR Cd., LİMONCU Sk., ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL Cd., SOBACILAR Sk., UZUNÇARŞI Cd., ÇANAKÇILAR Sk., TAHTAKALE Mh., BALKAPANI Sk., HASIRCILAR Cd., TAHTAKALE Cd., TOMRUK Sk., TOMRUK ÇIKMAZI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25209-2115 TM)
- MEVLANA Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 00:10-07:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25225-28130 DM 29317 TM 28131 28133 28134 28129 28132 28765 28482 28826 28135 28136)
- KAZLIÇEŞME Mh., KENNEDY KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 16:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25241-1066)
- KİREÇBURNU Mh., ÇAMYOLU Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25257-)
- KAYABAŞI Mh., İSTİKLAL Cd., ŞAMLAR Mh., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 16:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25269-29018 TM 29453 TM 29396 TM)
- ORHAN GAZİ Mh., SANAYİ Cd., HADIMKÖY - İSTANBUL Cd., TUNÇ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25273-20421-27485-20972-22881-20543-27595-27679-20554-27669)
- KARACAKÖY MERKEZ Mh., PROF. DR. TANSU ÇİLLER Cd., YALIKÖY Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25235-23730 23638 23643 23639 23641 23280 23107 23108 23404 23257 23171 23205 23111 23300 23326 23461 23786)
- HACIAHMET Mh., KURTULUŞ DERESİ Cd., OYA Sk., IRMAK Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 01:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25279-5051, 3528, 5024, 3697, 3135)
- HACIAHMET Mh., KURTULUŞ DERESİ Cd., OYA Sk., IRMAK Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 01:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25280-5051, 3528, 5024, 3697, 3135)
- SEMİZKUMLAR Mh., BAŞKUMANDAN MUSTAFA KEMAL Cd., AYÇİÇEK Sk., GÜLÇİÇEK Sk., NARÇİÇEK Sk., TEKİN Sk., ALTAŞ Sk., KAYABAŞI Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25283-25724)
- BAŞAK Mh., ERTUĞRUL GAZİ Cd., HÜDAVENDİGAR Cd., KONAK ÇIKMAZI Sk., MİMAR SİNAN Cd., REVAN Sk., SOKULLU Cd., REŞAT NURİ GÜNTEKİN Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25292-12140)
- İMRAHOR Mh., ULUBATLI HASAN Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25302-28796)
- GÜZELCE Mh., GÜNEŞ Cd., BILDIRCIN Sk., PAPAĞAN Sk., HUKUKÇULAR Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25311-24153)
- GÜLBAHAR Mh., BÜYÜKDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 08:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25300-9102 T.M.)
- GÜZELCE Mh., ÇAM 2 Sk., BEYAZ Sk., HUZUR Sk., KAVAK 1 Sk., YAY Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25310-24151)
- DURSUNKÖY Mh., GÖZTEPE Sk., EFE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25312-28790)
AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
ATAŞEHİR
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: BİRLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ERGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: UYSAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: NEVİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: HAKKI ERDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ESİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SAĞLAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ENGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ENDER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: FATİH SULTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ARALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: NEZİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: NADİREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KARDEŞLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BALTACIOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: YUVACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞEKER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALANALDI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BİRLİKLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: NADİR
ÇEKMEKÖY
|10:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: İLİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 136.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 141.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 130.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 145.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 144.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 1.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: BULUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: SENA
KARTAL
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ÜSKÜDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ŞIK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ITIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: BANKALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ŞEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: DUYARLI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: KAMİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ŞEHNAME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: TAMİRHANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ÇINAR
PENDİK
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: BEDİÜZZAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: MOTİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: ULUS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: MÜLK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: RIFAT ILGAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: AHESTE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: GÜMÜŞLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: GÜLSUYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: İNCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: TESBİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: KARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: KEMENÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: TALEBE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: LALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: MARMARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: SIRDAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: SEDİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: SİVAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: YEŞİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: NEBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: YAYALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: YILDIRIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÖZGE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: OSMANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KANARYA
|13:00 - 18:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: EBRU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: MİNNET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: AHİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: DUROĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ERAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GALEBE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: LEYLAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SÜTÇÜ İMAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: YILDIZLAR
ÜMRANİYE
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: PAPATYA
ÜSKÜDAR
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ERKUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELTEPE - Sokak: DEFTERDAROĞLU CAMİ KARŞISI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELTEPE - Sokak: DEFTERDAROĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELTEPE - Sokak: ŞÜKÜR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELTEPE - Sokak: ER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELTEPE - Sokak: DEFTERDAROĞLU 2.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: GÜZELTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: HAMZAOĞLU ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: DESTE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: DEFTERDAROĞLU 1.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: DEFTERDAROĞLU 2.
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