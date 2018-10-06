6-7 Ekim baskınları: 137 gözaltı
TERÖR örgütü PKK’ya yönelik 6-7 Ekim olayların yıldönümünde Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda 137 kişi gözaltına alındı.
Gezi eylemleri sırasında polisin kurşunuyla ölen Ethem Sarısülük’ün ağabeyi Mustafa Sarısülük hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Yurtdışında olduğu belirlenen Sarısülük’ün evinde arama yapıldı.
PKK/KCK’nın ülke genelinde faaliyetlerinin deşifre edilmesi, 6-7 Ekim 2014 olaylarının yıldönümüne yönelik eylemlerin önlenmesine için istihbarat ve TEM polisi 2 günde 13 ilde operasyon yaptı. Operasyonlarda, Ankara’da 5, İzmir’de 23, Batman’da 8, Ağrı’da 25, Van’da 15, Adana’da 14, Erzurum’da 15, Mardin’de 14, Kars’da 6, Şanlıurfa’da 9 ve Muş’ta 3 kişi olmak üzere 137 kişi gözaltına alındı. Ankara’daki soruşturma kapsamında yazar Temel Demirer de İstanbul’da gözaltına alındı. Batman’da ise HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç gözaltına alınırken, gözaltına alınan diğer şüphelilerin çoğunun da HDP’de yönetici veya parti üyesi olduğu bildirildi.
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