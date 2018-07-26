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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hacer BOYACIOĞLU/ANKARA
26.07.2018 - 23:34, Son Güncelleme:

5 soruda çalışanın bedelli rehberi

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
5 soruda çalışanın bedelli rehberi

TBMM tatile girmeden önce, yüzbinlerce yükümlünün beklediği bedelli askerlik düzenlemesini yasalaştırdı ve yasa Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi. Meclis süreci 3 günde tamamlanan yasada, bedelliden yararlanmak isteyenlerle ilgili net hükümlere yer verildi. Biz de, düzenleme kapsamında, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin en çok merak ettiği 5 soruyu ilgililere sorduk.

ÜCRETSİZ İZİNLİ

1- Bedelliye başvuracak çalışanlar hangi kapsamda değerlendirilecek?

Yasanın ilgili maddesinde bu konu açıkça yer alıyor. Buna göre, bedelli düzenlemesinden yararlananlar, temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılacak.

TAZMİNATA DİKKAT

2- Bedelli askerliğe gidenler, bu gerekçeyle işyerinden ayrılırsa, kıdem tazminatlarını alabilecek mi?

1475 sayılı İş Kanunu’nda kıdem tazminatı ödenebilecek durumlar arasında muvazzaf askerlik hizmeti de sayılıyor. Ancak yetkililer, bedelli askerlikte durumun farklı olduğuna dikkat çekiyor. Yasaya net bir şekilde çalışanların ücretsiz izinli sayılacağı hükmünün eklendiğini vurgulayan yetkililer, “İş Kanunu’nda genel bir düzenleme söz konusu. Ancak bu konuyla ilgili özel bir düzenleme yapıldığı için, bu düzenlemeyi dikkate almamız gerekir. Dolayısıyla tüm çalışanlar ücretsiz izinli sayılacak ve şu anki şartlara göre, işyerinden ayrılarak kıdem tazminatı alabilmeleri mümkün gözükmüyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

3- Bedelliyle ilgili düzenlemede kamu-özel sektör ayrımı var mı?

TBMM’de görüşmeler sırasında, bedelli askerlik düzenlemesinden yararlanacaklar için getirilen ücretsiz izin uygulamasının, sadece kamu için algılanıp, uygulamada sorunlar oluşup-oluşmayacağı sorusuna yanıt arandı. Bu kapsamda ek bir önerge verilip verilmemesi tartışıldı. Ancak böyle bir düzenlemeye gerek olmadığı sonucuna varıldı. Buna göre, ücretsiz izin tüm işyerlerini içeriyor.

4- Bedelli askerlik düzenlemesi kimleri kapsıyor?

Son dakikada yapılan değişikliğe göre 1 Ocak 1994’te ve öncesinde doğanlar ve Askerlik Kanunu’na tabi olanlar bedelli askerlik düzenlemesinden yararlanabilecek. Yasadan önce sağlık sebebiyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da, istemeleri halinde yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabii olmaksızın kapsama girecek.

3 AY İÇİNDE BAŞVURU

5- Bedelli için koşullar neler?

Yasanın onaylanmasının ardından, bedelli düzenlemesinden yararlanmak isteyenlerin 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurtdışı temsilciliklerine başvurmaları ve 15 bin TL’yi bir defada ödemeleri gerekecek. Bu süreç tamamlandıktan sonra da 21 günlük temel askerlik eğitiminin bitirilmesi istenecek. 

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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