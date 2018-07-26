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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Turan YILMAZ - ANKARA
26.07.2018 - 23:32, Son Güncelleme:

Bedelliye yat-kalk eğitimi

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
Bedelliye yat-kalk eğitimi

Meclis’ten önceki günün sabahına karşı geçen bedelli askerlik uygulamasından yararlanacaklar, 21 günlük temel askerlik eğitimini hızlandırılmış olarak alacaklar. Bedelliden yararlanacaklara, yürüyüş ve yat-kalk eğitimlerinin yanı sıra atış da dahil silah eğitimi verilecek.

BEDELLİ askerlik yasası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onaylamasının ardından Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler için yasayla getirilen 3 ay içinde askerlik şubelerine ya da yurtdışı temsilciliklere başvuru süresi de, yasanın yürürlüğe girmesiyle başlayacak. Bedelli askerliğin uygulamasına ilişkin ayrıntılar da, Milli Savunma Bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmelikle netleşecek.

DÖNEM DÖNEM GİDECEKLER

Önceki bedelli askerlik uygulamasında Burdur’da yapılan temel askerlik eğitimi için bu kez farklı birliklerin görevlendirilebileceği belirtiliyor. Başvuru sayısına göre uygulamadan yararlanacakların askerlik eğitimine farklı celp dönemlerinde alınabileceği de belirtilirken, “Genelkurmay Başkanlığı’nın kuvvet komutanlıklarıyla birlikte yürüttüğü bu planlamada başvuru sayısı etkili olacak” değerlendirmesi yapıldı.

SİLAH VE RÜTBE EĞİTİMİ

Bedelliden yararlanacakların alacağı eğitime ilişkin de askeri kaynaklardan, “Askerlik hizmetini yapan bütün gençlerimizin aldığı temel eğitimleri alacaklar. Normalde bu eğitimin süresi 28 gündür. Bedelliden yararlanacaklar için bu süre 21 olarak belirlendi. Eğitim süresindeki bir haftalık eksiklik hızlandırılmış bir eğitimi gündeme getirecektir. Temel olarak aynı eğitim programı uygulanacak. Ancak sürenin kısalığı nedeniyle eğitimin bazı uygulamaları kapsam dışında tutulacak” bilgisi verildi. Eğitimin içeriğine ilişkin, “Normal eğitim programında olan yat-kalk da dahil yürüyüş ve sporla selamlama eğitimleri, atış da dahil silah eğitimi, rütbeleri tanıma ile milli güvenlik de dahil normal askeri eğtimi programında yer alan teorik dersler” bilgisi aktarılırken, silah eğitiminde silahı söküp takmak ve hedefe üç atışın yer alacağı belirtildi.

Yasadan yararlanacaklar için getirilen yaş şartındaki bir günlük değişikliğin kaç kişiye daha bedelli askerlik yolunu açtığı da belli oldu. Yasadaki 31 Aralık 1993 tarihinin son anda 1 Ocak 1994 olarak değiştirilmesiyle 10 bin 721 kişiyi daha bedelli kapsamına aldığı belirtildi.

3 AY ERTELEMELİ BEDELLİ KREDİSİ

TBMM Genel Kurulu’na sunulan düzenlemenin yasalaşmasının ardından bankalar bedelli askerlik kredisi kampanyaları için düğmeye bastı. İlk açıklayan ise ING Bank ve Yapı Kredi oldu. ING Bank ‘bedelli askerlik kredisi’nden müşteriler, yüzde 1.74’ten başlayan faiz oranlarıyla 48 aya varan vade seçenekleriyle yararlanabilecek. Ve ödemeye üç ay sonra başlayabilecekler. Şayet 48 ay vadeli yüzde 1.74 faizle 15 bin lira kredi alınırsa geri ödemesi 23 bin 895 lira oluyor. Yapı Kredi’den bedelli askerlik kredisi kullanmak isteyenler ise yüzde 2.02’den başlayan faiz oranlarıyla 15 bin TL krediyi 48 ay vadede geri ödeyebilecekler.

KIŞLADAN GİRMEYEN YARARLANACAK

ASKERLİK için karar aldırtanların da bedelli askerlik uygulamasından yararlanacağı belirtildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis’te bu konuda yaşanan tartışmaları yanıtlarken, ağustos celbi için karar aldırtanların da uygulamadan yararlanabileceğini belirterek, “Ağustos celbiyle alakalı; evraklarını alıp kışladan içeri girmeyenler bundan faydalanabilecekler. Gidip birliğine kaydolup, fiziki olarak başlamayanlar bu işten faydalanabilecekler. Kışladan ayağını içeri atmayanlar bu bedelli düzenlemesinden istifade edebilecekler” dedi.

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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