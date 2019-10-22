250 bin doz grip aşısı bitti

SGK bu sezondan itibaren mevcut en geniş korumayı sağlayan 4 şuşlu grip (influenza) aşısını, tanımladığı riskli gruplar için geri ödeme kapsamına aldı. Geçtiğimiz yıllarda en az iki firma grip aşısı getirirdi. Ancak 2019-20 grip sezonunda sadece Sanofi Pasteur’un aşı ithal etmesi bekleniyor.

Gelen ilk ve tek parti aşının ecza depoları ve kooperatiflerine bile taneyle verildiğini belirten eczacı Nihat Yaşar, “Geçmiş yıllarda ağustos sonunda en geç eylül ayının ilk haftası mutlaka grip aşılarımız bize gelirdi. Bu kez ilk tur 10 Ekim’de eczanelere ulaştı. Tek firmanın aşıları geldi. Eczane başına 4’er aşı dağıtıldı. Aşı olmak isteyenler bize, biz depolara, kooperatiflere soruyoruz. ‘Yok’ yanıtı alıyoruz” dedi.



ZATÜRRE AŞISI DA BULUNMUYOR



İstanbul Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Zozan Padel, ilk aşı partisinin gelir gelmez bittiğini belirterek, “Aldığımız bilgiye göre, kasım ayının ilk haftasından aralık ortasına kadar 3-4 parti daha aşı getirecekler. Toplam sayı 1 milyon 200 doz olacak. Sorun grip aşılarından ibaret değil. Son bir senedir zatürree aşısı da az geliyor ve ihtiyacı karşılama yetmiyor. Bunun nedeninin fiyatlandırma politikası olduğunu düşünüyorum. Aşıların hepsi yurtdışından geliyor. İlaçta kur düzenlemesi reel değil. Firmalar getirmekten kaçınıyor” dedi.



SAĞLIK PERSONELİ BİLE AŞILANMADI



Risk grubundaki hastalarına grip aşılarını reçete ettiklerini ancak eczanelerde bulamadıkları için yaptıramadıklarını anlatan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi aile hekimi Dr. Recep Koç, “Bilhassa yaşlılar, diyabet, KOAH gibi kronik, bazı kan hastalıkları bulunanlar için aşı yaptırmaları çok önemli. Sağlık Bakanlığı her yıl kendi personeline aşı yollar. Bu yıl henüz gelmedi, biz bile bulamıyoruz. Aşıların tam yapılma zamanı. Yavaş yavaş grip başlayacak” dedi.



AŞI ÜRETİMİ BU SEZON GEÇ BAŞLADI



Dolaşımda olan ve en fazla hastalık yapan 4 virüse karşı her yıl yenisi hazırlanan grip aşısını ithal eden Sanofi Pasteur’den konuyla ilgili sorularımızı şöyle yanıtladı:



“Halk sağlığının korunmaya devam etmesi amacıyla, döviz kurlarındaki dalgalanmalara rağmen bu sene de sadece Sanofi Pasteur grip (influenza) aşısı ithalatı yaptı. Bu seneden itibaren, mevcut en geniş korumayı sağlayan 4 suşlu grip aşımız geri ödemeye dahil edildi. 2019-2020 sezonu için grip aşımızın tedariğine 10 Ekim 2019’da başladık, yaklaşık 250 bin doz aşı dağıtımı yaptık ve kasım ayının ilk haftasından itibaren yıl sonuna kadar partiler halinde tedariğe devam edeceğiz. 2019-2020 sezonu grip aşısı bu yıl ilk defa Dünya Sağlık Örgütü’nün H3N2 suşunu geç belirlemesi nedeniyle tüm tedarikçiler tarafından 1 ay geç üretilmeye başlandı. ABD ve Avrupa ülkeleri de dahil hemen hemen tüm ülkelerde benzer gecikmeler oldu. Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı verileri doğrultusunda, mevsimsel grip salgın döneminin ötelendiğini vurgulanıyor. Bu doğrultuda aşının ekim ve mart ayları arasında yapılması öneriliyor. Bu nedenle, Kasım ayından itibaren aşı uygulanması, ülkemizde salgınların başladığı Ocak ayında tam bağışıklık sağlaması ve bu sağlanan bağışıklığın ikinci salgınların görüldüğü Nisan-Mayıs döneminde devam etmesi açısından uygun bir yaklaşım.”



SAĞLIK BAKANI: AŞILANIN



Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı şunları söyledi:



“Dünya Sağlık Örgütünün de tavsiyesi doğrultusunda, risk grubundaki 65 yaş üstü vatandaşlarımızın, 6 aylık-2 yaş arası bebeklerin, gebelerin, aşırı kilolu olanların, huzurevi, bakımevi gibi ortamlarda yaşayanların, astım, böbrek, şeker, kalp gibi kronik hastalığı olanların, çeşitli hastalıklar nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerin grip aşısı olmalarını öneriyoruz. Grip aşısı, risk grubundaki kişilere hekim reçetesi ile ücretsiz yapılmaktadır.”