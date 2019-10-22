250 bin doz grip aşısı bitti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri250 bin doz grip aşısı bitti
GeriGündem 250 bin doz grip aşısı bitti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
22.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

250 bin doz grip aşısı bitti

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
250 bin doz grip aşısı bitti

Grip sezonu kapıda ancak eczanelerde ciddi bir aşı sıkıntısı bulunuyor. Grip aşısını ithal eden ilaç firmasının 10 Ekim’de depolara dağıttığı 250 bin doz aşı hızla tükendi. Eczaneler, grip aşısı soranlara “Yok, biz de bekliyoruz” yanıtını veriyor. Firma, kasım ayının ilk haftasından itibaren yıl sonuna kadar partiler halinde tedariğe devam edeceklerini açıkladı.

SGK bu sezondan itibaren mevcut en geniş korumayı sağlayan 4 şuşlu grip (influenza) aşısını, tanımladığı riskli gruplar için geri ödeme kapsamına aldı. Geçtiğimiz yıllarda en az iki firma grip aşısı getirirdi. Ancak 2019-20 grip sezonunda sadece Sanofi Pasteur’un aşı ithal etmesi bekleniyor.
Gelen ilk ve tek parti aşının ecza depoları ve kooperatiflerine bile taneyle verildiğini belirten eczacı Nihat Yaşar, “Geçmiş yıllarda ağustos sonunda en geç eylül ayının ilk haftası mutlaka grip aşılarımız bize gelirdi. Bu kez ilk tur 10 Ekim’de eczanelere ulaştı. Tek firmanın aşıları geldi. Eczane başına 4’er aşı dağıtıldı. Aşı olmak isteyenler bize, biz depolara, kooperatiflere soruyoruz. ‘Yok’ yanıtı alıyoruz” dedi.

ZATÜRRE AŞISI DA BULUNMUYOR

İstanbul Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Zozan Padel, ilk aşı partisinin gelir gelmez bittiğini belirterek, “Aldığımız bilgiye göre, kasım ayının ilk haftasından aralık ortasına kadar 3-4 parti daha aşı getirecekler. Toplam sayı 1 milyon 200 doz olacak. Sorun grip aşılarından ibaret değil. Son bir senedir zatürree aşısı da az geliyor ve ihtiyacı karşılama yetmiyor. Bunun nedeninin fiyatlandırma politikası olduğunu düşünüyorum. Aşıların hepsi yurtdışından geliyor. İlaçta kur düzenlemesi reel değil. Firmalar getirmekten kaçınıyor” dedi.

SAĞLIK PERSONELİ BİLE AŞILANMADI

Risk grubundaki hastalarına grip aşılarını reçete ettiklerini ancak eczanelerde bulamadıkları için yaptıramadıklarını anlatan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi aile hekimi Dr. Recep Koç, “Bilhassa yaşlılar, diyabet, KOAH gibi kronik, bazı kan hastalıkları bulunanlar için aşı yaptırmaları çok önemli. Sağlık Bakanlığı her yıl kendi personeline aşı yollar. Bu yıl henüz gelmedi, biz bile bulamıyoruz. Aşıların tam yapılma zamanı. Yavaş yavaş grip başlayacak” dedi.

AŞI ÜRETİMİ BU SEZON GEÇ BAŞLADI

Dolaşımda olan ve en fazla hastalık yapan 4 virüse karşı her yıl yenisi hazırlanan grip aşısını ithal eden Sanofi Pasteur’den konuyla ilgili sorularımızı şöyle yanıtladı:

“Halk sağlığının korunmaya devam etmesi amacıyla, döviz kurlarındaki dalgalanmalara rağmen bu sene de sadece Sanofi Pasteur grip (influenza) aşısı ithalatı yaptı. Bu seneden itibaren, mevcut en geniş korumayı sağlayan 4 suşlu grip aşımız geri ödemeye dahil edildi. 2019-2020 sezonu için grip aşımızın tedariğine 10 Ekim 2019’da başladık, yaklaşık 250 bin doz aşı dağıtımı yaptık ve kasım ayının ilk haftasından itibaren yıl sonuna kadar partiler halinde tedariğe devam edeceğiz. 2019-2020 sezonu grip aşısı bu yıl ilk defa Dünya Sağlık Örgütü’nün H3N2 suşunu geç belirlemesi nedeniyle tüm tedarikçiler tarafından 1 ay geç üretilmeye başlandı. ABD ve Avrupa ülkeleri de dahil hemen hemen tüm ülkelerde benzer gecikmeler oldu. Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı verileri doğrultusunda, mevsimsel grip salgın döneminin ötelendiğini vurgulanıyor. Bu doğrultuda aşının ekim ve mart ayları arasında yapılması öneriliyor. Bu nedenle, Kasım ayından itibaren aşı uygulanması, ülkemizde salgınların başladığı Ocak ayında tam bağışıklık sağlaması ve bu sağlanan bağışıklığın ikinci salgınların görüldüğü Nisan-Mayıs döneminde devam etmesi açısından uygun bir yaklaşım.”

SAĞLIK BAKANI: AŞILANIN

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı şunları söyledi:

“Dünya Sağlık Örgütünün de tavsiyesi doğrultusunda, risk grubundaki 65 yaş üstü vatandaşlarımızın, 6 aylık-2 yaş arası bebeklerin, gebelerin, aşırı kilolu olanların, huzurevi, bakımevi gibi ortamlarda yaşayanların, astım, böbrek, şeker, kalp gibi kronik hastalığı olanların, çeşitli hastalıklar nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerin grip aşısı olmalarını öneriyoruz. Grip aşısı, risk grubundaki kişilere hekim reçetesi ile ücretsiz yapılmaktadır.”

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Saat 22.00’den sonra 120 km’nin kontrolü Türkiye’de
Büyükşehirlerde büyük değişim
178 DEAŞ’lı Türkiye’ye getirildi
Kara Kıta’nın vefası: ‘Verşan Baba’ unutulmadı