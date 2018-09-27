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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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27.09.2018 - 11:10, Son Güncelleme:

217 metre 8 oda! Yozgat'ta inanılmaz keşif

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217 metre 8 oda! Yozgat'ta inanılmaz keşif

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Özler köyünde bulunan ve M.S. 300'lü yıllarda erken Hristiyanlık döneminde yapıldığı tahmin edilen 8 odalı yer altı şehrinde kazı çalışmaları devam ediyor.

217 metre uzunluğuna sahip Özler Yeraltı Şehri'nin turizme kazandırılması için başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı yapılan çalışmalar hakkında Arkeolog Ömer Yılmaz’dan bilgiler aldı.

Vali Yurtnaç, inceleme sonrası yaptığı açıklamada ise Yozgat'ın bir tarih kenti olduğunu söyleyerek,"Yozgat'ın 5 bin yıllık bir tarihi var. Özlere geldiğimizde bir yeraltı şehri olduğunu vatandaşlar arasında duyduk. Bu sene itibariyle de işçilerimizle teknik ekibin nezaretinde buradaki yeraltı şehrini eşmeye başladık. Yaptığımız kazılarda buranın 300 metreye yakın bir yer olup çıkışı olduğunu ve 8 tane odanın da varlığını tespit ettik. Temizleme çalışmalarına başladık ve odaları meydana çıkardık" dedi.

217 metre 8 oda Yozgatta inanılmaz keşif


Yozgat'ın bir turizm güzergahı üzerinde yer almasını istediklerini de belirten Vali Yurtnaç,"Kapadokya'dan çıkıp Hattuşaş'a giden yol hattı üzerinde Özler sonra 2 bin yıllık tarihi Roma Hamamı ve Yozgat'ta bir akşam konaklama ve son olarak Hattuşaş'a ulaşan bir turizm yolu olmasını istiyoruz. Burada yaptığımız çalışmalar alt yapı ve tanıtım çalışmalarıdır. İnanıyorum ki önümüzdeki süreç içerisinde Yozgat turizm konusunda daha gelişmiş bir şehir haline gelecektir. Burada arkeologlar çalışıyor. Dediklerine göre M.S. 300'lü yıllarda yapılmış bir yerleşim yeri burası. Zaten Kapadokya'da da benzer yerler var. Buraların Kapadokya'nın devamı olduğunu düşünüyorum. Zamanında insanlarımız burada yaşamışlar ama şimdi biz burayı tarihi bir varlık olarak turizme kazandıracağız" şeklinde konuştu.

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