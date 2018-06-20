Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Google'dan Yaz Gündönümü'ne özel doodle! 21 Haziran Yaz Gündönümü'nün özellikleri

    Google'dan Yaz Gündönümü'ne özel doodle! 21 Haziran Yaz Gündönümü'nün özellikleri

    Hürriyet Haber
    20.06.2018 - 18:15 | Son Güncelleme:

    21 Haziran Yaz Gündönümü, Google tarafından da unutulmadı. Ünlü arama motoru, yeşil rengin ağırlıklı olduğu doodle tasarımı ile Kuzey Yarım Küre'de baharın bitişini, yazın başlangıcını müjdeledi. Peki, 21 Haziran Yaz Gündönümü neden doodle oldu? Yaz Gündönümü nedir,özellikleri neler?

    Yaz Gündönümü, 21 Haziran tarihinde araştırılan husus oldu. Dünyanın en uzun gününün yaşandığı bu gün, yılda 4 kez yaşanan gündönümünden birisidir. Kuzey Yarım Kürede yaşanan Yaz Gündönümü, her yıl olduğu gibi bu yıl da Google tarafından unutulmadı. Peki, 21 Haziran Yaz Gündönümü nedir ve neden önemlidir? İşte merak edilen konuyla ilgili detaylı bilgile

    Yaz gündönümü veya yaz gün dönümü güneş ışıklarının Yengeç Dönencesi'ne yılda bir kez (yaklaşık 21 Haziran'da) dik geldiği andır. Yaz gündönümü tarihi olan 21 Haziran, Kuzey Yarımküre’de en uzun gündüz ve en kısa gecenin yaşandığı gün olurken, kuzeye gidildikçe gündüz süresi de uzuyor. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede yazın, güney yarıkürede kışın başlangıcı sayılıyor. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul ediliyor.

    21 HAZİRAN EN UZUN GÜN DE NELER OLUR?

    En uzun gün sadece Kuzey yarımküreyi değil, aynı zamanda güney yarımküreyi de etkilemektedir. Bu tarihte Güney Yarımkürede kış başlamaktadır. Güney yarımküre de en uzun gece en kısa gündüz yaşanmaktadır. Ayrıca aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi'ni teğet geçerkeni güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile almaktadır. Bu tarihten sonra Oğlak Dönencesi'nin güneyinde en uzun gölge yaşanmaktadır ve gölge boyları kısalır. Sadece kış ve yaz olarak kabul edilmez bu tarih bazı ülkelerde yazın ya da kışın ortası olarak da kabul edilmektedir. Aynı zamanda kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanırken, Güney'de ise 24 saat gece yaşanmaktadır. Yaz Gündönümü'nde saat 12 olduğunda güneş dik bir açıyla gelir ve yengeç dönencesinde gölge boyu sıfır olur. 21 Haziran'da en uzun gece Sinop'ta yaşanırken, 21 Aralık'ta Hatay'da en uzun gündüz yaşanır.

    DİĞER GÜNDÖNÜMLERİ NE ZAMAN?

    21 Mart: Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlar.
    21 Haziran: En uzun gündüz, en kısa gece. Yaz mevsimi başlar (Kuzey yarım kürede)
    23 Eylül: Gece ve gündüz eşit olur. Yaz biter, sonbahar başlar. (Kuzey yarım kürede)
    21 Aralık: En uzun gece, en kısa gündüz. Kış mevsiminin başlangıcı. (Kuzey yarım kürede)

    Etiketler: yaz gündönümü nedir , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri