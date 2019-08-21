2020 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?
Geçtiğimiz haftalarda Kurban Bayramı'nı geride bırakan binlerce kişi, gelecek yıl Ramazan ve Kurban Bayramının ne zaman ve hangi günlere denk geldiğini araştırmaya başladı. 2020 yılının Kurban ve Ramazan Bayramı tarihlerine göre planlarına yön verecek olan birçok vatandaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimi üzerinden detayları öğrenmek istiyor. Peki, 2020 yılına ait Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri hangi günlere denk gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Ramazan ve Kurban Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da önceki yıla göre biraz daha erken tarihte idrak edilecek. Peki, 2020 yılında Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman ve hangi güne denk gelecek? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan o bilgiler
2020 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ
2020 Ramazan Bayramı, cumartesi ve pazar gününe denk gelmesi dolayısıyla hafta sonu ile birleştirilmesi ve 9 gün sürmesi mümkün olmayacak.
30
RAMAZAN
1441
23
MAYIS-2020
CUMARTESİ
AREFE
1
ŞEVVAL
1441
24
MAYIS-2020
PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
2
ŞEVVAL
1441
25
MAYIS-2020
PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
3
ŞEVVAL
1441
26
MAYIS-2020
SALI
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
2020 KURBAN BAYRAMI TARİHİ
9
ZİLHİCCE
1441
30
TEMMUZ-2020
PERŞEMBE
AREFE
10
ZİLHİCCE
1441
31
TEMMUZ-2020
CUMA
KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
11
ZİLHİCCE
1441
01
AĞUSTOS-2020
CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
12
ZİLHİCCE
1441
02
AĞUSTOS-2020
PAZAR
KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
13
ZİLHİCCE
1441
03
AĞUSTOS-2020
PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
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