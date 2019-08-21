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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.08.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

2020 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?

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2020 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?

Geçtiğimiz haftalarda Kurban Bayramı'nı geride bırakan binlerce kişi, gelecek yıl Ramazan ve Kurban Bayramının ne zaman ve hangi günlere denk geldiğini araştırmaya başladı. 2020 yılının Kurban ve Ramazan Bayramı tarihlerine göre planlarına yön verecek olan birçok vatandaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimi üzerinden detayları öğrenmek istiyor. Peki, 2020 yılına ait Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri hangi günlere denk gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Ramazan ve Kurban Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da önceki yıla göre biraz daha erken tarihte idrak edilecek. Peki, 2020 yılında Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman ve hangi güne denk gelecek? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan o bilgiler

2020 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

2020 Ramazan Bayramı, cumartesi ve pazar gününe denk gelmesi dolayısıyla hafta sonu ile birleştirilmesi ve 9 gün sürmesi mümkün olmayacak.

30

RAMAZAN

1441

23

MAYIS-2020

CUMARTESİ

AREFE

1

ŞEVVAL

1441

24

MAYIS-2020

PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1441

25

MAYIS-2020

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1441

26

MAYIS-2020

SALI

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

2020 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

9

ZİLHİCCE

1441

30

TEMMUZ-2020

PERŞEMBE

AREFE

10

ZİLHİCCE

1441

31

TEMMUZ-2020

CUMA

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1441

01

AĞUSTOS-2020

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1441

02

AĞUSTOS-2020

PAZAR

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1441

03

AĞUSTOS-2020

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

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