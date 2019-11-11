2020 öğretmen atamaları ne zaman? Bakan Selçuk'tan açıklama
2020 yılında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan öğretmen atamaları, binlerce öğretmen adayının gündeminde yer almaya devam ediyor. Öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı merak edilirken, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak detayları paylaştı. Peki, 2020 öğretmen atamaları ne zaman? İşte, Bakan Selçuk'un konuyla ilgili yaptığı o açıklama...
Farklı branşlarda atama yapılmasını bekleyen öğretmen adayları, 2020 öğretmen atama takvimini araştırmaya başladı. Özellikle yarı yıl tatilinin yaklaşmasıyla birlikte, ilerleyen süreçte, hangi branştan ne kadar öğretmenin atanacağı merak konusu oldu. İşte, 2020 öğretmen atamaları hakkında bilgiler.
ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?
2020 öğretmen atamaları şubat ayında gerçekleşecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şubat ayında yapılacak atamalara ilişkin şunları açıkladı;
BAKAN SELÇUK'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, katıldığı televizyon programında, öğretmen adaylarının merakla beklediği, şubat ayında yapılacak atamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Öğretmen adaylarımız sanıyor ki ben oturuyorum bir masaya 20 bin, 40 bin, 60 bin yazıyorum. Bu, ülkenin genel ekonomik durumuyla kabinenin kararıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde sistemin kararıyla olan bir şey bu. Bana kalsa ben '60 bin az, 80 bin olsun' derim. Biz şuna bakıyoruz; 'Hangi alanda, kaç öğretmen ihtiyacımız var' diye. Bunun da bir istatistiği var. Bu yazılım diyor ki 'Senin haritanda şu kadar öğretmen eksiği var, şu branşlarda. Öncelikli olarak nicel açıdan ve coğrafi açıdan bölgesel olarak şuraya şu kadar öğretmen atanması gerekiyor' diyor. Burada bazı branşlar, örneğin; edebiyat ile ilgili gerçekten az alım var. Edebiyat öğretmeni ile ilgili zamanında doyum fazlalaştığı için ihtiyacımız olmayan bir şeyi de almak istemiyoruz" diye konuştu.
Bakan Selçuk, öğretmen atamalarıyla ilgili çalışmalarda son aşamaya geldiklerini, bürokrat düzeyinde çalışmaların bitmek üzere olduğunu söyledi. Okulöncesi eğitimin önemine de değinen Ziya Selçuk, “0-3 yaşta çocukların asla tablet, televizyon görmemesi gerekiyor” diye konuştu.
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