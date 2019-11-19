2020 lisans önlisans ve lise KPSS sınavı ne zaman? Başvuru ve sınav takvimi açıklandı
2020 KPSS'ye ait tüm oturumların, başvuru, geç başvuru, sınav ve sonuç tarihleri belli oldu. Gözler şimdi KPSS'nin 2020'de düzenleneceği tarihler ve başvuru takviminde. Peki, KPSS ne zaman? 2020 lisans ve önlisans KPSS ne zaman?
Kamuda memur olma umuduyla Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan milyonlarca kişi, ÖSYM'nin 2020 sınav takvimini yayımlamasıyla birlikte, KPSS tarih araştırmalarına başladı. Lisans, önlisans ve ortaöğretim yani lise düzeyinde KPSS oturumlarına katılmak isteyen vatandaşlar, ÖSYM'nin açıkladığı 2020 KPSS takvimini araştırıyor. İşte, 2020 KPSS sınavlarına ilişkin tüm ayrıntılar...
LİSANS KPSS TAKVİMİ
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül'de duyurulacak.
Bu sınavın başvuruları ise; 5-20 Mayıs 2020 tarihleri arasında alınacak. Belirlenen geç başvuru günü de 9 Haziran 2020 olarak açıklandı.
ÖNLİSANS KPSS TAKVİMİ
KPSS'nin iki yıllık üniversite mezunları için düzenlenen önlisans düzeyi de 18 Ekim'de gerçekleştirilecek, sonuçları 12 Kasım'da açıklanacak.
Bu sınavın başvuruları; 12-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. Söz konusu sınavın geç başvuru günü ise 8 Eylül 2020 olarak belirlendi.
ORTAÖĞRETİM KPSS TAKVİMİ
Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için düzenlenen oturumu; 2020-KPSS Ortaöğretim ise 8 Kasım 2020'de düzenlenecek. Sonuçları da 8 Aralık 2020'de adayların erişimine açılacak.
Bu sınavın başvuruları; 21 Ağustos-7 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru fırsatı ise 22 Eylül 2020 olarak belirlendi.
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