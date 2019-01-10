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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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10.01.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

2019'da kaç gün tatil var? 2019 resmi tatil günleri

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2019'da kaç gün tatil var? 2019 resmi tatil günleri

Yeni yılın gelmesiyle birlikte en çok merak edilen ve araştırılan konulardan biri de 2019 yılı içinde yapılacak resmi tatiller oldu. Çalışma hayatında yer alan vatandaşlar ve eğitimine devam eden öğrenciler, konuya dair bilgi almak adına internetteki sorgulamalarına hız verdi. Peki, 2019'da kaç gün tatil var?

Tatil planlarını şimdiden şekillendirmek ve yıllık izinleri ile resmi tatilleri koordineli şekilde planlamak isteyen çok sayıda vatandaş, '2019'da kaç gün tatil var?' sorusuna yanıt arıyor. Özellikle, 2019 Ramazan Bayramı tatili ve 2019 Kurban Bayramı tatillerinin kaç gün olduğu ve ne zamana denk geldiği araştırılıyor. İşte, 2019 resmi tatil günlerine ilişkin detaylar...

YENİ YIL TATİLİ: 1 Ocak Salı gününe denk gelen yılbaşı tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili salı gününe denk gelecek. Bu resmi tatili pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çarşamba günü kutlanacak. Çalışanlar ve öğrenciler için bugün resmi tatil uygulanacak.

2019da hangi burç nerede tatil yapmalı
2019'da hangi burç nerede tatil yapmalı?

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI: Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı pazar gününe denk gelecek, ekstra tatil olmayacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ: Ramazan Bayramı tatili 4 Haziran Salı günü başlayacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 5 gün tatil yapacak. Ancak geçtiğimiz yıllara bakıldığında arife günü ile birlikte haftanın 4 iş gününün bayrama denk geliyor olması 10 günlük bayram tatili ihtimalini kuvvetlendiriyor. Aksi bir durum olmadığı takdirde Ramazan Bayramı tatilinin 10 güne çıkması bekleniyor

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ: Demokrasi ve Milli Birlik Günü pazartesi gününe denk gelecek hafta sonu ile birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ: Kurban Bayramı tatili 11 Ağustos pazar günü başlayacak ve çalışanlar hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle 3 gün tatil yapabilecek.

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En popüler seyahat rotası: Doğu Ekspres ile Kars yolculuğu

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ: Bayram cuma günü kutlanacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI: Bayram salı günü kutlanacak tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

HAFTA SONU TATİLİ: 2019'de hafta sonu tatili 104 gün olacak. Hafta sonuna denk gelmeyen bayram günleri de eklendiğinde 2019'da tatil yapılacak gün sayısı 121.

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