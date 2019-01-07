2019'da hangi burç nerede tatil yapmalı?

1 – KOÇ / Kaş ve Kartepe

Koçlar bitmeyen enerjileri, idealist duruşları ve aceleci yapıları ile her yerde fark edilebilirler. Bulundukları ortamın da enerjisini bir hayli yükselten Koçlar konu tatile gelince de kesinlikle günlük yaşamlarından çok farklı bir deneyim arayışında olurlar. Enerjik yapıları nedeniyle rafting, yamaç paraşütü, dalış ve dağcılık gibi aktiviteler her yönüyle onlara hitap eder. Bu nedenle yaz tatili için yamaç paraşütü ve dalış gibi aktiviteleri bol bol yapabilecekleri Kaş’ı, kış tatili için ise dağcılık ve kayak gibi aktivitelerin önemli merkezlerinden Kartepe’yi tercih etmelidirler.





2 – BOĞA / Mazı ve Antakya

Boğa burçlarının bilinen en temel iki özelliği, doğaya olan tutkuları ve yemeğe olan düşkünlükleridir. Bulundukları ortamın güzel bir manzaraya sahip olması ve bunun yanında bu manzaraya karşı birbirinden lezzetli yemeklerin servis ediliyor olması Boğaların huzur bulacakları tatili oldukça iyi tanımlayacaktır. Her şeye yepyeni bir başlangıç yaptığımız 2019’da, Boğaların en favori yaz tatili beldesi yörenin kendine özgü tatlarını bol bol yiyecekleri, denizinin ve koylarının manzarasından gözlerini alamayacakları Bodrum’un en sakin durağı Mazı olmalıdır. Kışın ise yöresel yemeklerinden yemyeşil doğasına kadar her haliyle güzel olan Antakya doğru bir tercih olacaktır.





3 – İKİZLER / Bodrum ve Kapadokya

Değişken yapılarıyla bilinen İkizler diğer burçlardan farklı olarak aynı anda farklı duyguları yaşayabilirler. Onların bu çok yönlülüğü tatil anlayışlarına da yansır. Yani sessiz-sakin bir yerden ziyade ya birden fazla rotayı barındıran bir tatili ya da pek çok şeyi yapabilecekleri tek bir rotayı tercih ederler. Yani İkizler alışveriş yapabilecekleri, bol bol denize girebilecekleri, canları istediğinde eğlenebilecekleri, yeni yerler keşfedebilecekleri çok hareketli bir seyahatten keyif alırlar. Yaz aylarının vazgeçilmezi Bodrum bahsettiğimiz tüm aktiviteler için idealdir. Kış tatili tercihlerini ise, sunduğu farklı deneyimler ile ön plana çıkan Kapadokya’dan yana kullanabilirler.





4 – YENGEÇ / Bozburun ve Kars

Duygusallığı, evine olan düşkünlüğü ve geçmişe olan bağlılığıyla bilinen Yengeçler, tatillerinde de tüm bu detayları ararlar. Bu nedenle bir Yengeç burcunun seyahatinde hem bir yaşanmışlık ve tarihi miras, hem de huzur ve deniz olmalıdır. 2019 yazında bu sıcaklığı en iyi verecek olan yer, hiç şüphesiz Bozburun olacaktır. Kış ayları için ise daha önce hiç görme fırsatı olmayan Yengeçlerin tercihi her bir köşesinden tarihin ve doğal güzelliğin fışkırdığı Kars’tan yana olmalıdır.





5 – ASLAN / Kemer ve Kartalkaya

Lider bir burç olan Aslanın en belirgin özellikleri arasında lükse olan merakı ve yöneticilik yönünün ağır basması gelir. Bu nedenle bir ortamda eğer Aslan varsa mutlaka onu tanırsınız. Konu tatil tercihine gelince ise Aslanlar, lüksten ödün vermek istemezler. Her ihtiyacının karşılandığı ve içinde bol eğlence barındıran yerler onların tatil anlayışına uygundur. Bu nedenle mümkün olduğunca sessizlikten ve yalnızlıktan uzak kalabalık tatil yerlerini tercih ederler. Yazın Kemer, kışın ise Kartalkaya Aslanların 2019 yılının favori durakları olmaya adaydır.





6 – BAŞAK / Gökçeada ve Rize

Başaklar yaşamları boyunca herhangi bir adım atmadan önce, her şeyi enine boyuna düşündüklerinden emin olmak isterler. Konu seyahate gelince de bu özelliklerinden farklı bir yaklaşımları yoktur. Her aşamasının planlandığı seyahatler onlar için oldukça önemlidir ve asla son dakika planlarından hoşlanmazlar. Tercihleri doğa içerisinde bol bol temiz hava ve sakinlik barındıran yerlerdir. Onların 2019 yılı favorileri arasında ise, tüm sakinliği ve doğasıyla Gökçeada ve Rize gelmektedir.





7 – TERAZİ / Çeşme ve Uludağ

Kimi burçlar sakinliği tercih ederken kimi ise tercihini hareketli bir seyahatten yana yapmaktadır. Teraziler de bu burçlar arasında hareketli bir tatili tercih edenler kategorisinde yer alır. Çünkü onlar, dışa dönük ve sosyal olmalarıyla bilinirler. Kısacası onların bir yeri sevebilmesi için yanında arkadaşlarının olması ve eğlenceli bir gece hayatına sahip bir yerde olmaları yeterlidir. Bu yüzden yazın popüler tatil beldelerinden Çeşme, kışın da eğlencesi ve aktivitesi bitmeyen Uludağ, en keyifli tatil destinasyonlarından biri olabilir.





8 – AKREP / Assos ve Kazdağı

Hem özgür ruhları, hem de tutkulu yapılarıyla tanınır Akrepler. Bir su grubu olmaları ise seyahatlerinde denizden kopamamaları anlamına gelir. Kafa dinleyecekleri, gürültüden uzak bir sahil kasabası Akreplerin favori tatil beldesini tanımlar. Onlar bütün bir senesini bol bol kitap okuyup kendilerine vakit ayırdıkları bir tatili düşleyerek geçirirler. Bu nedenle yazın popüler tatil beldelerinin kalabalığından nispeten uzak olan Assos’u, kış aylarında ise tüm masalsılığıyla Kazdağı’nı tercih edebilirler.





9 – YAY / Akyaka ve Bergama

Seyahat etmenin bir tutku hatta bir yaşam biçimi olduğu bir burç varsa, o da Yay burcudur. Her daim valizini aldığı gibi yola çıkmaya hazır olan Yaylar; yeni yerler, egzotik duraklar ve farklı kültürler keşfetmeye bayılırlar. Onların seyahatlerini yalnızca otelde oturarak geçirmelerine imkan yoktur. Bu nedenle nehri, antik kenti, koyları, plajları ve daha nicesiyle Akyaka, Yay burçları için en ideal yaz rotası olurken, tarihi değerleri keşfedebileceği Bergama ise muhteşem bir kış rotası olacaktır.





10 – OĞLAK / Faralya ve Bolu

Yeni yerler keşfetmeyi seven burçlardan bir diğeri de hiç şüphesiz Oğlaklar. Onlar her ne kadar işine çok düşkün olsa da söz konusu seyahat olunca bu fırsatı asla kaçırmak istemezler. Oğlaklar doğaya olduğu kadar tarihe de oldukça düşkündürler. Ancak şüphesiz onları en mutlu edecek olan tatil uzun doğa yürüyüşlerine çıktıkları, bir dağ ya da köy evini andıran samimi bir konaklama biriminde yapacakları seyahatler olacaktır. Bu sebeple 2019 yazı için Likya Yolu üzerinde bulunan Faralya’yı, kış rotası için ise Bolu’da bir dağ evini Oğlak burçlarına 2019 için öneririz.





11 – KOVA / Göcek ve Mardin

Özgürlüğüne düşkün bir burç olan Kovalar için son anda verilmiş bir kararla sırt çantasını alıp yola düşmek oldukça olağan bir durumdur. Bu nedenle turla tatile çıkmayı pek de tercih etmezler. Onlar her zaman daha özgür hareket edebilecekleri bir seyahatten yanadır ve oldukça da uyumlu bir yol arkadaşı olabilirler. Çünkü seyahatleri boyunca birbirinden çok farklı standartlardaki otellerde kalmak onlar için hiç sorun değildir. Ayrıca bugün şehir yaşamını keşfedeceği bir geziye çıktıysa ,yarın kendisini bir köyde bulabilir. 2019 yılında ise Kovalar için keşfetmenin en keyifli olacağı duraklardan Göcek ve Mardin’i öneririz.





12 – BALIK / Marmaris ve Eskişehir

Duygusal ve romantik burçlardan biri olan Balıklar, su grubu olmalarının da etkisiyle deniz olmadan yapamazlar. Bu sebeple, çoğunlukla deniz tatilini tercih ederler. Denizin, SPA hizmetlerinin bir de romantik detayların olduğu bir yer Balıkların favori tatilini en güzel tarif eden detaylardır. 2019 yazında ise deniz kenarında, güneşin keyfini çıkarabilecekleri Marmaris’e, kışın da karlar altında romantik bir Eskişehir gezisine hayır demeyeceklerini tahmin ediyoruz.





Kaynak: neredekal.com

Fotoğraflar: Inimage