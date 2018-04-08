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    2019’da birinci sınıf demokrasi getireceğiz

    Eyüp SERBEST/İSTANBUL
    08.04.2018 - 21:06 | Son Güncelleme:

    Dünya Romanlar Günü’nde Roman vatandaşlara hitap eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “2019’da hep beraber sandığa gideceğiz. Ülkeye birinci sınıf demokrasi getireceğiz. Ayrımcılık istemiyoruz. Hepiniz al bayrağın altında büyük Türk milletinin parçasısınız” dedi.

    ŞİŞLİ Belediyesi’nin Hilton Otel’de düzenlediği Dünya Romanlar Günü etkinliğine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin hazırladığı Roman Eylem Planı’nı anlattı. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

    GELİN ÜYE OLUN

    “CHP’ye üye olacaksınız. Önseçim olacak. İster 1, ister 15, ister 50 milletvekili çıkartacaksınız. Niye kadın bir Roman milletvekili olmasın, neden belediye başkanı olmasın, neden muhtar olmasın? Gelin partiye üye olun. Pozitif ayrımcılık yaparak size hayatın her anlamında tıkanan yolları açacağım. Hiç kimse size engel olmayacak. CHP ezilmişlerin partisidir. Ötekileştirilmek istenenlerin değil, herkesin partisidir.

    2011 yılında AB bir karar aldı. Diyor ki; Romanların toplumla daha iyi bütünleşmesini sağlamak amacıyla ulusal Roman entegrasyon politikalarını biz kabul ettik. 2018; bu konuda adım atan bir parti yok. Biz hariç. Arkadaşlarım yol haritası hazırladılar. Roman vatandaşlarımızın 5 temel sorunu var; eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmet ve yardımlara erişme sorunu.

    Eğitim harcamaları aileye yük olmamalıdır. Bütün eğitim harcamaları devlet tarafından karşılanmalıdır. Aileler cebinden 5 kuruş harcama yapmamalıdır.

    AİLE SİGORTASI SÖZÜ

    Yoksul Roman kardeşlerime zaman zaman yardımlar yapılıyor. İktidarın keyfine göre yardım yapılıyor. Sosyal güvenlik hakkını bir lütuf mantığı ile yapmak kabul edeceğimiz bir şey değildir. Sosyal güvenlik her vatandaşın hakkıdır. Yoksulluğu bu coğrafyada kesinlikle bitireceğiz. Aile sigortasıyla bitireceğiz. Özellikle kadınlar her ay sigorta kartıyla bankaya gidecekler, 800 TL aylık alacak. Kimse onların yoksul olduğunu bilmeyecek.

    YERİNİZDEN ETTİLER

    Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u alırken, o dönemde adı Sultan Mahallesi olan, daha sonra Sulukule yapılan yerde sizler oturuyordunuz. Geldiler, sizi yerinizden, yurdunuzdan ettiler, oraya lüks konutlar yaptılar. Romanlar oturmasın, gitsin fakir mahallelerde otursun dediler. Bunu affetmiyorum, hakaret sayıyorum Romanlara.

    Bu ülkeyi yönetenler, vergi vermemek için Man Adası’na giderler, şirket kurarlar. Onları ne zaman indireceğiz? 2019’da. ‘Suriyelilere baktığın kadar bana bakmıyorsun, onlara verdiğin para kadar bana para vermiyorsun. Onlar birinci sınıf vatandaş, ben Fatih’ten beri buradayım, ikinci sınıf vatandaş. Kabul etmiyoruz’ diyeceksin. 2019’da hep beraber sandığa gideceğiz. Diktatörleri sandığa gömeceğiz. Ülkeye birinci sınıf demokrasi getireceğiz. Kimse ayrımcılık istemiyor. Efendim şu Kürt, şu Laz, şu Çerkez, şu Roman, şu Arnavut. Yok arkadaşlar. Hepiniz al bayrağın altında büyük Türk milletinin bir parçasısınız.” 

    AYAĞINIZA GELDİM

    Roman milletvekili Özcan Purçu’nun da katıldığı etkinlikte Kılıçdaroğlu, “Ben sizi Ankara’ya ayağıma çağırmadım. Ben sizin ayağınıza geldim. Sizlere güzel bir gelecek vaadediyorum. Hiç kimse kimliğinden ötürü ötekileştirilmeyecek, inancından ötürü sorgulanmayacak. İlk 3 yıl içinde bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek diye söz veriyorum” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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