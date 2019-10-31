2019 YÖKDİL ne zaman yapılacak? Sınav günü açık olacak nüfus müdürlükleri açıklandı!
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) ÖSYM tarafından binlerce adayın katılı ile gerçekleşecek. Sınav giriş belgelerinin yayımlanmasıyla beraber heyecan artarken, adaylar son günlerde YÖKDİL sınav tarihine yönelik bilgileri sıklıkla araştırmaya başladı. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL sınavı kaç soru olacak? İşte, 2019 YÖKDİL sınavıyla ilgili merak edilen tüm detaylar.
13-23 Eylül tarihlerinde başvuruları yapılan YÖKDİL'de geri sayım başladı. Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde ÖSYM tarafından düzenlenecek olan sınava günler kala, sınav günü açık olacak nüfus müdürlükleri açıklandı. Peki, YÖKDİL sınavı günü hangi nüfus müdürlükleri çalışacak? YÖKDİL sınavı kaçta başlayıp kaçta bitecek? İşte, 2019 YÖKDİL hakkında bilgiler.
YÖKDİL NE ZAMAN YAPILACAK?
YÖKDİL sınavı 3 Kasım tarihinde yurt genelinde yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak olan sınav, toplam 180 dakika sürecek. Adaylar sınav sonuçlarını sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle kullanabilecek.
Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır.
DİKKAT: Sınav günü saat 10.00’a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.
SINAV İÇERİĞİ NASIL OLACAK?
SINAV YABANCI DİLİ
Adaylar, sınava hangi dilden gireceklerini belirtmek üzere bu alandaki seçeneklerden birini işaretleyeceklerdir. Bir dönemde yalnız bir dilden sınava girilebildiği için tek bir yabancı dilin işaretlenmesi gerekmektedir. Başvurusunu yapan adaylar, başvuru süresi içinde (geç başvuru günü de dâhil) ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yabancı dil değişikliği yapabileceklerdir. Bu süre bittikten sonra yabancı dil değişikliği yapılamayacaktır.
15. SINAV TEST ALANI
Adaylar, bu alanda sınava hangi alandan gireceklerini belirtmek için Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler seçeneklerinden birini işaretleyeceklerdir. Bir dönemde yalnız bir alandan sınava girilebildiği için tek bir alanın işaretlenmesi gerekmektedir. Başvurusunu yapan adaylar, başvuru süresi içinde (geç başvuru günü de dâhil) ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bu alanda değişiklik yapabileceklerdir. Bu süre bittikten sonra test alanında değişiklik yapılamayacaktır.
YÖKDİL SINAVI GÜNÜ AÇIK OLAN NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN
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