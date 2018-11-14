2019 KPSS Lisans sınavı ne zaman?
Kamuda memur olma hayali kuran lisans mezunu vatandaşlar, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik etaplarının ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. Henüz uzun bir zaman olmasına rağmen, ÖSYM'nin bu hususta açıklama yapıp yapmadığını merak eden vatandaşlar, 2019 KPSS Lisans sınavı hakkında bilgi almak istiyor. Peki, 2019 KPSS Lisans sınavı ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak olan KPSS'nin 2019 lisans etabı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2018 KPSS'nin tamamlanması ve sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bu kez 2019 KPSS Lisans sınavına çevrildi. İşte, 2019 KPSS hakkında merak edilen detaylar...
2019 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘2019 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ 09 Kasım 2018 günü ÖSYM tarafından vatandaşların erişimine açıldı. Böylelikle KPSS 2019 sınavları için tarih bilgisi de kesinleşmiş oldu. Buna göre;
Kamu Personel Seçme Sınavı 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 14 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak. Bu sınav için başvurular, 03.05.2019 ile 15.05.2019 tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 29 Ağustos'ta adayların erişimine açılacak.
2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 20 Temmuz 2019'da, 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı ise 21 Temmuz 2019'da yapılacak. Öte yandan 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı da 28 Temmuz 2019'da yapılacak.
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