2019 Anneler Günü ne zaman kutlanacak?
Mayıs ayı içerisinde kutlanan Anneler Günü için hazırlıklar günler öncesinden başladı. Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmakta ve bu özel gününün tarihi değişiklik göstermektedir. Peki, bu yıl Anneler Günü ne zaman kutlanacak?
Ülkemizde de kutlanan en özel günlerden biri olan Anneler Günü'ne sayılı günler kaldı. Vatandaşlar kadar markaların da büyük bir hazırlık içerisine girdiği Anneler Günü sevgi dolu paylaşımlarla geçecek. Kimileri bu özel günü anneleriyle geçirecek kimileri ise uzakta olan annelerine bir mesaj veya hediye yoluyla sevgilerini iletecek. Peki, Anneler Günü ne zaman kutlanacak?
Dünyanın farklı şehirlerinde tarihi değişen Anneler Günü, en yaygın şekliyle mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır. Bu sene Türkiye’de 12 Mayıs Pazar 2019′de Anneler Günü kutlanacak.
TARİHÇESİ
Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.
ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.
Annenize hangi kitapları armağan edebilirsiniz?
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