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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.05.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

2019 Anneler Günü ne zaman kutlanacak?

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2019 Anneler Günü ne zaman kutlanacak?

Mayıs ayı içerisinde kutlanan Anneler Günü için hazırlıklar günler öncesinden başladı. Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmakta ve bu özel gününün tarihi değişiklik göstermektedir. Peki, bu yıl Anneler Günü ne zaman kutlanacak?

Ülkemizde de kutlanan en özel günlerden biri olan Anneler Günü'ne sayılı günler kaldı. Vatandaşlar kadar markaların da büyük bir hazırlık içerisine girdiği Anneler Günü sevgi dolu paylaşımlarla geçecek. Kimileri bu özel günü anneleriyle geçirecek kimileri ise uzakta olan annelerine bir mesaj veya hediye yoluyla sevgilerini iletecek. Peki, Anneler Günü ne zaman kutlanacak?

Dünyanın farklı şehirlerinde tarihi değişen Anneler Günü, en yaygın şekliyle mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır. Bu sene Türkiye’de 12 Mayıs Pazar 2019′de Anneler Günü kutlanacak.

TARİHÇESİ

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

Annenize hangi kitapları armağan edebilirsiniz?

 

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