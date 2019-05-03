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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Annenize hangi kitapları armağan edebilirsiniz

3 Mayıs 2019

Haftalık Amerikan kitap dergisi New York Review of Books, Anneler Günü için bir kitap seçkisi yapmış.

Başlık şöyle:

‘Yirmi klasik kitap’.

Kitapların çeşidini de ana başlıklar altında saptamış:

Yemek ve bahçe üzerine kitaplar

Sanatçıların hayatı üzerine kitaplar

Yirminci yüzyıl İngiliz kadın yazarları

Klasik eserler

Aile ve aile meseleleri üzerine yayınlar

Hiç kuşkusuz hediye seçmek zor bir iştir. Çünkü onu sunacağınız kişiyi tanımanız gerekir. Hediyeniz o zaman makbule geçer.

Hiç ilgisi olmayan birine özellikle bir kitap armağan ettiğinizde ya bir köşeye atar ya da bir kütüphaneye armağan eder.

Annenizi tanıyorsunuz, özellikle onun zevklerini, eğilimlerini biliyorsunuz. Hatta sezdiğiniz bir merakını karşılayabilirsiniz alacağınız hediye ile.

Ayrıca bu seçim sizin de zevkinizi yansıtır, annenizi ne kadar tanıdığınızı gösterir.

Bir kitapçıya giderseniz türlerine göre sınıflanmış raflar işinizi kolaylaştıracaktır.

O kadar çok yemek kitabı yayımlandı ki, etlisinden sütlüsüne, kebabından zeytinyağlısına, yerel yemeklere kadar çeşit çeşit kitap bulabilirsiniz.

Antep mutfağından Konya mutfağına kadar...

Ayrıca yemek üzerine dergiler çıkıyor, bu dergilerde tarihi bilgilerin yanı sıra yemek tarifleri de yer alıyor.

Osmanlı mutfağının yemeklerini bile artık yapabilirsiniz.

Bu yemek kitaplarında sofra adabı bölümü de yer alıyor, yaptığınız yemeğin sunuşunu da öğrenebilirsiniz.

Bahçeye dair kitapları incelemedim. Ama şimdi birçok kişi bu konuda kitaplarla ilgileniyor.

AVM’lerde bile bahçe için tohumlar satıldığına göre bunun da kitapları ilgi görüyordur umarım.

Sanatçıların hayatı üzerine bir kitap seçerken, annenizin sanat konusundaki zevkini göz önünde bulundurun.

Türkiye’de birçok müzede Türk ve yabancı ressamların, heykeltıraşların sergisi açılıyor.

Onların katalogları çıkıyor.

Ayrıntılı yaşamöyküleri o kataloglarda yayımlanıyor.

Birçok yayınevi sanat tarihi kitapları yayımlıyor.

Türk ve dünya sanatçılarının hayatı, eserleri üzerine bilgi bulunacak kitaplar.

Ne var ki bu tercih listesinde bizim kadın ressamlarımız, heykeltıraşlarımız üzerine kitaplar cins açısından daha doğru bir seçim olur. Pozitif ayrımcılığın sanata yansımasıdır.

Fahrelnisa Zeid’le, Füreya Koral’la ilgili bir kitap ilk aklıma gelenler.

İlk okullu fotoğrafçı Yıldız Moran’ın fotoğraf kitabı elden düşmeyecek bir armağan.

Hiç kuşkusuz ben sanatçıların hayatı bölümünü çeşitli türlerle genişletiyorum.

Bu listeye edebiyatçıları da katıyorum.

Annenizin sevdiği bir bestecinin, bir müzikçinin, bir icracının kitabı da tercih edilmelidir.

Leyla Gencer’i anabiliriz burada.

Yabancı kadın sanatçıların da anıları, yaşamları listeyi zenginleştirir.

Dergi yaptığı seçkisinde ‘Yirminci Yüzyıl İngiliz Kadın Yazarları’ kıstasını kullanmış.

Ben seçim listesinin daha özgür yapılması gerektiğinden yanayım.

Herhalde amaç, unutulma tehlikesine karşı onları anımsatmak, yeniden gündeme getirmek.

Yirmi klasik kitap sözü de bir seçimde belirli adlar çevresinde dolanmamıza sebep oluyor.

Yirmiyi aşabilirsiniz ya da kendinize ait özelliklerle bu sayıyı genişletebilirsiniz.

Şiirden başlamalı.

Öneri listesini aramızdan ayrılanlardan seçtim.

Gülten Akın, Sennur Sezer, Didem Madak, Nilgün Marmara...

Halide Edip Adıvar, Suat Derviş, Peride Celâl, Nezihe Meriç, Tomris Uyar aklıma gelen ilk isimler.

Ama dilerseniz, annenizin sevdiği yaşayan yazarlardan, şairlerden de kitaplar seçebilirsiniz ama o zaman da yazının amacını değiştirmiş olursunuz.

Başka bir açılım daha var.

Kadın yazar olmasa da eserinin kahramanı kadın olan kitaplara ne dersiniz?

*

BİR hatırlatma yazısıdır bu.

Tomris Uyar’ı da sevgiyle anarak.

Kadın yazar dediğimizde, “Erkek yazar neden demiyorsunuz” diye bizi uyarırdı.

Bizi bağışla, klasik sınıflamadan bir türlü vazgeçemiyoruz.

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