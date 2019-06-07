2019 ALES/2 sınavı ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019 Yılı Sınav Takvimi, geçtiğimiz aylarda ilan edildi. Buna göre, 2019'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavları'nın (ALES) tarihleri de merak konusu oldu. Peki, 2019 ALES/2 sınavı ne zaman?
5 Mayıs'ta yapılan ve sonuçları 30 Mayıs'ta açıklanan 2019-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-ALES/1) ardından gözler, 2019 ALES/2 sınavına ilişkin detaylarda. İşte, konuya dair tüm ayrıntılar...
Akademik kariyer hedefleyen kişilerin katılım sağlayacağı 2019-ALES/2'nin detayları belli oldu. Buna göre; 22 Eylül'de gerçekleştirilecek 2019-ALES/2'nin sonuçları 17 Ekim'de açıklanacak. Söz konusu sınav için başvurular ise, 9 ile 17 Temmuz tarihleri arasında alınacak.
ALES NEDİR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.
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