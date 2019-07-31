2019 ALES/2 geç başvuruları başladı! Başvuru ücreti ne kadar?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2) için geç başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği bildirildi. Peki, ALES geç başvurusu nasıl yapılır? ALES geç başvuru ücreti ne kadar?
Akademik kadrolara yapılacak atamalar ile lisansüstü eğitime alınacak öğrencileri belirlemek amacıyla ÖSYM tarafından düzenlenen ALES için geç başvuru süreci başladı. İşte, ALES geç başvurularına ilişkin tüm detaylar...
Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan ALES'e normal süresi içinde başvuru yapmayan adaylar, ÖSYM'nin 'geç başvuru günü' kararı doğrultusunda bugün sınav ücretini yatırarak başvuru yapabilecek.
ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda yer alan bilgilere göre; 2019-ALES/2 geç başvuruları 31.07.2019 tarihinde saat 23:59'a kadar yapılabilecek. Yani başvurular bugün gece yarısı son bulacak. Öte yandan geç başvurucu ücreti ise 180 TL olarak belirlendi.
Adaylar, ALES sınav kılavuzunda belirtilen sınav ücretini, sadece internet bankacılığı üzerinden artırımsız olarak saat 23:59'a kadar yatırılabilecek. Sınava başvuru yapan adaylar, tercih ettikleri illerde sınavlara alınacak.
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ALES NEDİR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,
- yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,
- ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
- yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde
İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.
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