20 bin sözleşmeli öğretmen alımı ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru takvimi
Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tüm merak edilen detaylar belli oldu. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartları neler?
MEB'in internet sitesinden, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atama takvimi yayımlandı. Söz konusu alımlara dair beklenti içinde olan öğretmen adayları da MEB'in açıkladığı detayları sorgulamaya başladı. İşte, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin merak edilen detaylar...
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI
Bakanlığın yayınladığı bilgilere göre; 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 3 Aralık'ta ilan edilecek, sözlü sınavlar ise 10-31 Aralık'ta yapılacak.
Sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurularda, adayların atanacakları alanlara göre, 2017 ve 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) esas alınacak.
Alanlar bazında kontenjan belirlemeleri eğitim kurumlarının 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı norm kadro güncelleme çalışmaları tamamladıktan sonra belirlenecek.
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