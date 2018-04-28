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    '15 milletvekilini ağlatarak gönderdin'

    Gizem KARAKIŞ\ANKARA
    28.04.2018 - 01:24 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin il başkanları toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, “Ana muhalefetin başındaki zat, kendine göre Cumhurbaşkanı tanımı yapıyor. Sen bu tanımın ta kendisisin, yumuşaksın” diye seslendi. Erdoğan, “Şimdi tüm umutlarını 24 Haziran’a bağladılar. Muhalefetin Soros’ları çoktur. Bunlar sadece içeriden değil aynı zamanda dışarıdan destekli Soros’lardır. Bunların kim olduğunu, hangi kaynaklardan beslendiğini de gayet iyi biliyoruz” ifadesini kullandı. Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında şunları söyledi:

    SİYASET MÜHENDİSLİĞİ
    “Siz bakmayın bazılarının AK Parti’yi tek adamlıkla suçlamalarına. Bu ülkede diktatör görmek isteyen, bir gecede 15 milletvekiline; partisine, kamuoyuna ve milletimize hiçbir makul gerekçe göstermeden, siyaset mühendisliği ürünü yöntemlerle zorla parti değiştirenlere bakmalıdır. Bunları sen seçmedin millet seçti. 15 milletvekili, bunları ağlatarak kendi evinden kabul edemeyeceği bir yere ihraç ediyorsun, gönderiyorsun. Ana muhalefet partisinin eskiden beri sergilediği ‘hadi seçime gidelim’ kuru sıkı efelenmelerini ciddiye almıyorduk. MHP’nin yaptığı erken seçim çağrısı, üzerinde önemle durmamız gereken farklı bir iklimin oluşmasına yol açtı. Hodri meydan mı diyorsun? İşte meydan, çık.

    SOROS’LARI ÇOKTUR
    Sadece geçtiğimiz 7-8 günde yaşanan hadiseler dahi milletimize kimlerin kendisi için çalıştığını; kimlerin sürekli kumpas, tezgâh, oyun peşinde koştuğunu göstermiştir. Bunun en güzel cevabını 24 Haziran’da benim milletim gerekli dersi sandıkta verecektir. Hikmetini kendilerinden başka kimsenin bilmediği dalaverelerle güya siyaset yaptığını sananları benim milletim ibretle izliyor. Bizim için önemli olan karşımızda kimlerin olduğu değildir. Bunu sakın gündeminizde tutmayın. Ellerinin ayaklarının birbirine dolaşmasından anladığımız kadarıyla şimdi tüm umutlarını 24 Haziran’a bağladılar. Şunu unutmayın, muhalefetin bu ülkede Soros’ları çoktur. Bunlar sadece içeriden değil aynı zamanda dışarıdan destekli Soros’lardır. Bunların kim olduğunu, hangi kaynaklardan beslendiğini de gayet iyi biliyoruz. Gün ola harman ola. Tüm güçlerini Türkiye’yi yönetmeye talip olmak üzere değil, sadece ve sadece şahsıma ve AK Parti’ye olan husumetlerini ortaya dökmek için seferber etmiş durumdalar. Ama işte buradan ilan ediyorum; yine başaramayacaksınız.

    GEL ADAY OL
    Ana muhalefetin başındaki zat, kendine göre Cumhurbaşkanı tanımı yapıyor. Sen bu tanıma en iyi uyan insansın, neden olmadın. Senden daha iyisi olur mu? Sen bu tanımın ta kendisisin, yumuşaksın. Ekonomiyi iyi biliyorsun gel aday ol. Neden olmadın. Hâlâ arayıştasın. Bulmadın mı bir tane? Bulamazsın. Çünkü senden daha iyisi yok. Sende her numara var. Akşam başkasın, sabah başkasın. Asabiyet, sinirlenmek buysa bunlar sende var. Grup toplantısından bütün partililerini rahatlıkla kovup dışarı atabiliyorsun. Çok yumuşaksın.
    Plan proje her şey bizde. O da sağ olsun kırmıyor bizi, geliyor arkamızdan.” 

    BİR KİŞİNİN ÖNÜNÜ KESMEK İÇİN
    Bunların ne projeleri var, ne vizyonları var. Cumhurbaşkanı adayı belirlemek için yaptıkları mesainin yarısını ‘Bu kişi milletin karşısına çıktığında ne söyleyecek, Cumhurbaşkanı olduğunda ne yapacak?’ sorularının cevaplarına hasretseler, belki daha çok mesafe kat edecekler. Ama öyle bir derde, niyete, vizyona kesinlikle bunlar sahip değiller. Türkiye’ye hizmet etmek değil sadece ve sadece bir kişinin önünü kesmek için siyaset yaparsanız milletim de işte sizi bu kadar ciddiye alır.

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , gazetehaberleri , gündem
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