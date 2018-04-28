BBP ve HÜDA PAR'la görüşme

Erdoğan’la yaklaşık 1 saat görüşen Destici, “BBP başından itibaren hem sistem değişikliğini destekledi hem ittifak yasasının hem de ‘cumhur ittifakı’nı doğru bulduğunu ifade ettik. Bugün de aynı noktada duruyoruz. BBP, ittifakın içinde nasıl yer alacağı konusunda kararını çok kısa süre içinde verecektir” dedi.



Erdoğan daha sonra Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen bu görüşme de bir saat sürdü. HÜDA PAR’ın seçimlere giremeyeceği yönünde karar verilmiş, itiraz üzerine YSK katılmasına izin vermişti.