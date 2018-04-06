1-2 Nisan'da Hakurk ve Zap'a düzenlenen hava harekatında 59 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 1-2 Nisan'da Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen 3 ayrı hava harekatında toplam 59 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği belirtildi.
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