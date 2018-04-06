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    1-2 Nisan'da Hakurk ve Zap'a düzenlenen hava harekatında 59 terörist etkisiz hale getirildi

    AA
    06.04.2018 - 10:22 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi.

    Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 1-2 Nisan'da Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen 3 ayrı hava harekatında toplam 59 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

    Etiketler: Kuzey Irak , hava harekatı , PKK , NoMobil , gündem
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