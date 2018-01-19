Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Gri pasaporta 'halay' ayarı

    Gri pasaporta 'halay' ayarı

    Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
    19.01.2018 - 00:32 | Son Güncelleme:

    MACARİSTAN’a giden 16 kişilik halk oyunları ekibinden 11’inin dönmeyerek iltica etmesinin ardından dernek ve federasyonlar üzerinden gri (hizmet) pasaport alımı yeniden düzenlendi.

    Gri pasaporta halay ayarıAnkara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu, Gençlik ve Spor Kulubü Derneği üzerinden halk oyunları ekibi lisansı çıkartarak Halk Oyunları Federasyonu’nun onayının ardından resmi yazıyla gri (hizmet) pasaport alarak Macaristan’a iltica etmişti. Aynı şekilde engelli sporcu lisansıyla yurtdışına çıkmak isteyen 10 kişilik bir grup da son anda önlenmişti. Bu olaylar sonrasında gri (hizmet) pasaportun verilmesinde yeni uygulamaya geçildi.

    Bundan sonra uluslararası turnuvalar, milli müsabakalara katılanların dışında gri pasaport talepleri ilgili federasyon veya dernekler tarafından önce valiliğe iletilecek. Valilik izninin ardından ilgili federasyon veya dernekler emniyete gri pasaport almak için başvurabilecek. Böylece federasyonlar üzerinden çıkarılan sahte sporcu lisansı ile kişilerin yurtdışına kaçmasının önüne geçilecek. Sarı basın kartı sahibi basın mensupları ile resmi kurumlarca görev için yurtdışına gönderilen kişiler ise bu uygulamanın dışında.

    Halk oyunları yarışması için Macaristana gittiler, iltica ettilerHalk oyunları yarışması için Macaristan'a gittiler, iltica ettiler 



    Etiketler: gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri