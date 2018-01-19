Gri pasaporta 'halay' ayarı

Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu, Gençlik ve Spor Kulubü Derneği üzerinden halk oyunları ekibi lisansı çıkartarak Halk Oyunları Federasyonu’nun onayının ardından resmi yazıyla gri (hizmet) pasaport alarak Macaristan’a iltica etmişti. Aynı şekilde engelli sporcu lisansıyla yurtdışına çıkmak isteyen 10 kişilik bir grup da son anda önlenmişti. Bu olaylar sonrasında gri (hizmet) pasaportun verilmesinde yeni uygulamaya geçildi.



Bundan sonra uluslararası turnuvalar, milli müsabakalara katılanların dışında gri pasaport talepleri ilgili federasyon veya dernekler tarafından önce valiliğe iletilecek. Valilik izninin ardından ilgili federasyon veya dernekler emniyete gri pasaport almak için başvurabilecek. Böylece federasyonlar üzerinden çıkarılan sahte sporcu lisansı ile kişilerin yurtdışına kaçmasının önüne geçilecek. Sarı basın kartı sahibi basın mensupları ile resmi kurumlarca görev için yurtdışına gönderilen kişiler ise bu uygulamanın dışında.









