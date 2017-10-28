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    Gizemli başvuru

    Aysel ALP/ANKARA
    28.10.2017 - 01:04 | Son Güncelleme:

    ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan bugün istifa edecek olan İbrahim Melih Gökçek adına, Türk Patent ve Marka Kurumu’na gizemli bir başvuru yapıldığı ortaya çıktı. Haberleri hürriyet.com.tr’den okuyan Gökçek, Danışmanı Avni Kavlak aracılığıyla Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı:

    “Hemen Türk Patent Kurumu’nu aradım. Başvurunun engellenmesini istedim. Bu başvuruyu kim yaptıysa kötü niyetlidir. Hakkında da yasal başvuruları yapacağım.”

    Kavlak, Türk Patent Kurumu’na ‘İ.Melih Gökçek’ markasını almak için başvuran kişinin Kerim Sargın isimli şahıs olduğunu öğrendiklerini söyledi. Telefonla ulaştığımız Kerim Sargın, “Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum” dedi. 2 Temmuz 2017 tarihli başvuru kabul edilirse Kerim Sargın Gökçek adını beş kategoride kullanabilecek. Gökçek ismiyle oyuncak, parfüm üretilebilecek; radyo, televizyon kurulabilecek.

    GÖKÇEK: CUMHURBAŞKANI İSTEDİ
    23 senelik başkanlıktan bugün ayrılacak Gökçek dün belediyenin anons sisteminden çalışanlara yaptığı veda konuşmasında “Başkanlıktan ayrılmamı, Genel Başkan Erdoğan talep etti” dedi. 

    Etiketler: gazetehaberleri
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