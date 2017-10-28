Gizemli başvuru

“Hemen Türk Patent Kurumu’nu aradım. Başvurunun engellenmesini istedim. Bu başvuruyu kim yaptıysa kötü niyetlidir. Hakkında da yasal başvuruları yapacağım.”



Kavlak, Türk Patent Kurumu’na ‘İ.Melih Gökçek’ markasını almak için başvuran kişinin Kerim Sargın isimli şahıs olduğunu öğrendiklerini söyledi. Telefonla ulaştığımız Kerim Sargın, “Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum” dedi. 2 Temmuz 2017 tarihli başvuru kabul edilirse Kerim Sargın Gökçek adını beş kategoride kullanabilecek. Gökçek ismiyle oyuncak, parfüm üretilebilecek; radyo, televizyon kurulabilecek.



GÖKÇEK: CUMHURBAŞKANI İSTEDİ

23 senelik başkanlıktan bugün ayrılacak Gökçek dün belediyenin anons sisteminden çalışanlara yaptığı veda konuşmasında “Başkanlıktan ayrılmamı, Genel Başkan Erdoğan talep etti” dedi.