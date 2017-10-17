Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na da “Hangi yüzle konuşuyorsun” diye tepki gösteren Bahçeli, dün Meclis’te partisinin grup konuşmasında özetle şunları kaydetti: “Kerkük’te PKK’nın konuşlanma teşebbüsü Türkiye için alarmdır. Dışişleri Bakanlığı’yla, MGK’nın açıklamaları olumludur. Kerkük, ucunda ölüm bile olsa asla bırakılmayacaktır. Türkiye meşru haklarını sonuna kadar kullanmak için tavizsiz bir duruş sergilemelidir. PKK’lı canilerle silahlı peşmergeler kaçtıkları yere kadar kovalanmalıdır. Gerekirse Barzani yakalanıp getirilmeli, gerekirse de PKK’nın Türkmeneli’nde alan hâkimiyeti kurma mücadelesine engel olunacak askeri girişim havadan ve karadan korkusuzca başlatılmalıdır.



HANGİ YÜZLE KONUŞUYORSUN?

Barzani’ye ‘Kak Mesut’ diyen eski Başbakan sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak kendini hatırlatma gereği duymuştur. Stratejik derinlikte az kalsın Türkiye’yi boğmak üzere iken görevden el çektirilen bu zihniyet, şimdi kalkmış, sanki fikrin nedir diye sorulmuş gibi mesajlar verme gereği duymuştur. Sorarım sana, durdun durdun da şimdi niye ortaya çıktın? Sıfır sorun enkazı daha kaldırılmamışken, sana ne oluyor, sen hangi yüzle konuşuyorsun?”



