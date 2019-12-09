WhatsApp'ta bir dönem bugün sona erdi: Kaldırıldı

WhatsApp, sessiz sedasız büyük bir değişikliğe gitti; kullanıcılar için bir dönem resmen sona erdi.
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WhatsApp günümüzde oldukça fazla kişi tarafından kullanılıyor. Öyle ki bu sayı her gün yaklaşık 300 milyonu buluyor. En popüler uygulamalardan biri olan WhatsApp, bakın neyi kaldırdı?
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Arkadaşlar arasında ya da bir gezide iletişimde kalmak için her zaman bir WhatsApp grup sohbeti açılır.
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Grup sohbeti ile ilgili en büyük sorunlardan biri, istemediğiniz ve bilmediğiniz halde gruplara eklenebiliyorsunuz.
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WhatsApp'ta birçok insan tanıyorsanız, bir süre sonra kendinizi telefonunuzun mesajlar yüzünden susmadığı sinir bozucu bir sürü gruba eklenmiş halde buluyorsunuz.
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Yeni bir WhatsApp güncellemesi ile kullanıcıların artık grup sohbetlerine izinleri olmadan eklenmeyeceği bir özellik yayınlandı.
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Güncelleme, kişinin kendisini yeni gruplara ekleyebilecek kişileri seçmesine olanak sağlıyor.
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Özellik WhatsApp uygulamasının gizlilik ayarlarından etkinleştirilebiliyor ve şu anda gruplara eklemeye yetki vermek için üç seçenek bulunuyor: 'Herkes', 'Kişilerim' veya ‘Şu Kişiler Dışında’.
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Bu son seçenek kullanıcıların, özel sohbetler yoluyla herhangi bir grup davetiyesi yollayacak belirli kişileri kara listeye almasına izin veriyor. Kullanıcıların daha sonra davetiyeyi kabul etmeye karar vermek için üç günleri oluyor.
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Özelliği ayarlardan etkinleştirebilirsiniz: Hesap → Gizlilik → Gruplar bölümüne girdikten sonra tercihinizi seçin.
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Ancak WhatsApp güncellemesi her zaman kullanışlı özelliklerle gelmiyor. İşte kullanıcıların fena halde canını sıkan o hata...
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WhatsApp'a gelen bir önceki güncelleme, kullanıcıları Online yani Çevrimiçi bırakıyor. Siz haberiniz yokken de herkese WhatsApp'ta görünüyor olabilirsiniz.
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Samsung Galaxy S10e, Galaxy S9, Google Pixel 3, Pixel 4 OnePlus 6, Redmi Note 5 Pro ve fazlası birçok cihazda görünen sorun, uygulamanın arka planda sürekli aktif kalmasına neden oluyor.
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Kimi kullanıcılar, uygulamayı 10 dakika kullandığı ancak telefonda 1,5 saat boyunca kullanım gösterildiğini aktarıyor.
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Bir ya da iki mesaj için kullanılmasına rağmen WhatsApp kapalıyken bile toplam pil ömrünü yüzde 30 azaltıyor.
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Ancak WhatsApp'taki tek sorun bununla da sınırlı değil. Hiçkimse fark etmedi; ancak kısa süreli yaşanan teknik bir sorun nedeniyle WhatsApp'ta kullanıcıların gizlilik ayarı kullanıcıların kontrolü dışında değişti. Hemen kontrol edin, ayarınızın eskisi gibi olup olmadığını öğrenin.
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Önce WhatsApp uygulamasını açın.
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Ardından Ayarlar kısmına girin.
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Sonrasında ise Hesap bölümüne dokunun.
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Şimdi de Gizlilik'i seçin.
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Burada yaptığınız ayara dikkat edin. Son görülme ayarı bıraktığınız gibi mi?
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Dün akşam saatlerinde yaşanan teknik bir sorun nedeniyle kullanıcıların son görülme ayarı herkese açık hale geldi.
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Eğer ayar bıraktığınız gibiyse sorun yok; ancak değişmişse hemen ilgili ayara buradan müdahale edebilirsiniz.
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WhatsApp ile birlikte Instagram'da da kısa süreliğine erişim sorunu yaşandı ve kullanıcılar uygulamaya girdiklerinde fotoğrafları yükleyemedi.
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Teknik sorunla ilgili Facebook'tan herhangi bir açıklama gelmezken, iki uygulamaya da erişim şu saatlerde 'normal' görünüyor.