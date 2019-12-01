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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Hürriyet.com.tr / Fotoğraflar: AP / Alamy
01 Aralık 2019 - 16:31,

WhatsApp kullanıcılarına güzel haber! O özellik geri geliyor

WhatsApp tarafından yayınlanan yeni Beta güncellemesi karanlık mod için bir takım iyileştirmeler barındırırken grup mesajlarını silme özelliğini de geri getiriyor.

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Android için yeni WhatsApp Beta güncellemesi yayınlandı.

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Yeni güncelleme, karanlık mod özelliğiyle ilgili pek çok iyileştirme içeriyor.

3

Bununla beraber geçtiğimiz aylarda kullanılan grup mesajlaşmalarını otomatik silme özelliği de geri gelecek.

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Grup mesajlaşmalarını otomatik silme özelliği daha önce pasif hale getirilmişti.

5

Son yayınlanan Beta güncellemesi ile tekrar aktif duruma getiriliyor.

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Böylece, zamanlayıcı sayesinde tüm grup mesajları silinebiliyor.

7

Fakat, bu özelliğin WhatsApp'ın mevcut sürümüne ne zaman geleceği ile ilgili henüz net bir bilgi yok.

8

Ayrıca WhatsApp Beta sürümü, karanlık mod özelliğine dair fikir de veriyor.

9

Grup mesajlarında zamanlama seçeneğinin bulunduğu bölüm, karanlık mod ile uyumlu olacak.

10

Bu da WhatsApp karanlık mod'un genel görünümünün nasıl olacağıyla ilgili ipucu veriyor.

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Beta sürümüyle gelen yeni özelliklerin testleri başarıyla geçmesi halinde kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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