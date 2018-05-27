Türkiye sınırını koruyan en son teknolojiler

SSM tarafından geçen yıl yapılan teslimatlarla güvenlik güçlerinin kullanımına yeni silah, araç ve ekipmanlar sunuldu. Güvenlik güçlerinin teknolojik olanakları, yerli savunma sanayisi ürünleri öncelikli olmak üzere artırılıyor. Modern bir savunma sanayisinin geliştirilmesi ve güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu silah, araç ve gereçlerin temini için faaliyet gösteren Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), geçen yıl yoğun bir teslimat programı izledi.
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