Ortaya çıkan manzara korkutmuştu! Kazıklar çakıldı, kayma durdu

Bunun üzerine uzun süren bilimsel araştırmalar sonucu Topkapı Sarayı’nın bulunduğu tepede denize doğru kayma olduğu tespit edildi. Bu kayma uzun yıllar boyunca oluşan milimetrik sapma olarak değerlendirilse de bunun önüne geçilmesi ve önlem alınmasına karar verildi. Çalışmalar devam ederken Gülhane Parkı’ndaki çay bahçesinin istinat duvarı çökmüş, iki kişi hayatını kaybetmişti. Bu gelişme çalışmaların hızlanmasına neden oldu.