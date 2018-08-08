Sudan nefret ediyordu, kola bağımlısıydı! O hamlesiyle zengin oldu

Günümüzde en az su kadar tüketilen içecekler arasında yer alan ve yiyeceklere eşlik eden kolanın büyük bir girişimcinin hayallerini gerçekleştirmesini sağlayan fikrin çıkış noktası olduğunu biliyor musunuz?
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