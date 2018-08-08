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Haberler >Ekonomi>Sudan nefret ediyordu, kola bağımlısıydı! O hamlesiyle zengin oldu

Sudan nefret ediyordu, kola bağımlısıydı! O hamlesiyle zengin oldu

İşte kola bağımlılığından başarılı bir girişimciliğe uzanan o ismin hikayesi...

Hürriyet Haber
08.08.2018 - 21:46 | Son Güncelleme:
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Sudan nefret ediyordu, kola bağımlısıydı O hamlesiyle zengin olduNext

Günümüzde en az su kadar tüketilen içecekler arasında yer alan ve yiyeceklere eşlik eden kolanın büyük bir girişimcinin hayallerini gerçekleştirmesini sağlayan fikrin çıkış noktası olduğunu biliyor musunuz?

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