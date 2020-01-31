Son dakika haberler: Korkutan uyarı... Kritik tarih belli oldu! İşte coronavirüse karşı alınması gereken önlemler...

"PAZAR DENETİMİ ÜZERİNDE EKSİĞİMİZ BULUNUYOR" Xinxing, Çin’de korona virüsünün çıktığı düşünülen Pazar yerinin denetim eksikliğine soruya, “Deniz ürünlerinin satıldığı Pazar yeri sadece en büyük ihtimalle virüsün çıktığı yer olarak şüpheleniliyor. Bunu tam olarak daha tespit edemedik. Şu bir gerçektir bunu kabul etmek gerekir böyle bir Pazar denetimi üzerinde eksikliğimiz bulunuyor bunu kabul etmeliyiz. Hangi yabani hayvandan da çıktığını tam olarak bulamadık bunu olanca çabayla bulmaya çalışıyoruz. Çinililerin yemek kültürüne gelince ise tarafsız şekilde bu konuya bakmalıyız. Dünya basınında ya sosyal medya platformun Çinliler yarasa yiyor, böcek yiyor kesinlikle şahsım olarak ben bunları yemiyorum. Ben bu haberleri görünce çevremdeki farklı meslek gruplarında bulunan arkadaşlarıma sordum siz bunları yiyor musunuz diye aldığım cevap her zaman hayır şeklinde oldu. Bu yüzden genelleme yaparsak bütün Çinliler yarasa, böcek gibi şeyler yiyor demek yanlış oluyor. Bir avuç insan bunları yiyor ve herkesin alışkanlıkları da serbest. Biz de bu gibi şeyleri yemek isteyen insanları anlamakta zorluk çekiyoruz” cümlelerine yer verdi.