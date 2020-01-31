Son dakika haberler: Korkutan uyarı... Kritik tarih belli oldu! İşte coronavirüse karşı alınması gereken önlemler...
Tüm dünyayı sarsan corovavirüs salgınıyla ilgili son dakika haberleri geliyor... Kaçışlar tüm hızıyla sürüyor, ABD'den flaş çağrı... Virüsün aşısı için tarih verildi! Wuhan tahliyeleri sürerken Avrupa'da bir ülke daha acil durum ilan etti. Çin'den açıklama: "Türkiye insanı bir tavır takındı" İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, koronavirüsünün yayılmasını önlemek için uygulanacak önlemleri açıkladı.
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Ölü sayısı giderek artarken Çin'den iyileşen hastalarla ilgili korkutan uyarı
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Virüs tehdidine karşı dikkat çeken hamleler peş peşe geliyor...
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Son gelen raporlarda vahim tablo ortaya çıktı. İşte dünyayı ayağa kaldıran coronavirüs ile ilgili tüm gelişmeler...
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KORKUTAN UYARI
NHC tarafından Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, komisyon uzmanlarından Çin-Japon Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanları Grubu Başkanı Can Çingyüen, ülkede yeni tip koronavirüsten etkilenerek daha sonra hastanelerde iyileşen kişilere sağlıklarını korumaları uyarısında bulundu.
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Virüse yakalandıktan sonra iyileşen kişilerin vücutlarının antikor geliştirdiğine dikkati çeken Can, ancak bu kişilerin tekrar hastalanmamak için dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti. Can, "Antikorlar, uzun süre hayatta kalmaz. Bu yüzden iyileşmiş hastaların tekrar enfeksiyon kapabileceklerine dair hala risk var. Onlar kendilerini korumaya devam etmeli." ifadelerini kullandı.
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HAYAT DURDU
Çin Merkezi Televizyonunun (CCTV) haberinde, Çin'de 2019-nCoV ile mücadele için kurulan "Merkezi Hükümet Yeni Tip Koronavirüs Salgınıyla Mücadele Çalışma Grubu"nun, Başbakan Li Kıçiang liderliğinde toplandığı belirtildi. Toplantıda yaklaşık 60 milyon nüfuslu ve 17 kentinde toplu ulaşımın durduğu Hubey eyaletinde, Bahar Bayramı tatilinin salgınla mücadele kapsamında uygun şekilde uzatılacağı kaydedildi.
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Hubey'de yaşayan ancak farklı yerlerde çalışan kişilerin geçici olarak işlerine dönmemesi gerektiği ve virüs vakasının hızla arttığı yerlerde, yasal prosedürler yerine getirildikten sonra işe ve okula başlama tarihlerinin ertelenebileceği vurgulandı.
Çin basınındaki haberlerde, başkent Pekin'deki firmaların işe başlama tarihinin 10 Şubat'a ertelendiği belirtildi. Bu erteleme kararının, salgınla mücadele kapsamında alındığı, söz konusu kararın tıbbi ekipman üreten şirketler, market ve eczaneler için de geçerli olmadığı vurgulandı.
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Aynı kararın ülkenin kuzeydoğusundaki Heylongciang eyaleti tarafından da alınarak eyaletteki şirketlere 10 Şubat'tan önce işe başlamamaları çağrısının yapıldığı aktarıldı. Çin Devlet Konseyi, daha önce aldığı bir kararla Bahar Bayramı tatilinin 2 Şubat'a kadar uzatıldığını duyurmuştu.
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HONG KONG'DA YARIYIL TATİLİ İKİNCİ KEZ UZATILIYOR
Hong Kong basınında, kentteki tüm okulların 2 Mart'a kadar uzatılacağı kaydedildi. Hong Kong'daki yetkililerin salgının gelişimini takip edeceği ve yarıyıl tatilinin 2 Mart'ın ilerisine uzatılıp uzatılmasına daha sonra karar verileceği bilgisi paylaşıldı. Hong Kong'da daha önce yarıyıl tatili salgın nedeniyle 17 Şubat'a kadar uzatılmıştı.
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YURT DIŞINDAKİ VUHANLILAR KENTE GERİ GETİRİLİYOR
Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), yaptığı açıklamada, yerel bir hava yolu şirketince yapılacak seferlerle Malezya ve Tayland'da bulunan Vuhan sakinlerinin kente geri getirileceğini bildirdi. Tayland'daki 117 ve Malezya'daki 100 Vuhanlı için iki sefer düzenleneceği belirtildi.
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Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Vang Yi, Kanadalı mevkidaşı François-Philippe Champagne ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Kanada'da yaşayan Hubey sakinlerinin de ülkeye geri getirilmesi için çalışmalar yapıldığı vurgulandı. Bakanlık sabah saatlerinde Çin hükümetinin yurt dışındaki Vuhanlıların kente geri getirilmesine karar verildiğini açıklamıştı.
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YENİ YAPILAN HASTANE 3 ŞUBAT'TA HASTA KABUL EDECEK
Vuhan Belediye Başkanı Cou Şienvang, kentteki hastanelerdeki kapasite yetersizliği nedeniyle geçen hafta inşa edileceği duyurulan bin yataklı Huoşınşan Hastanesinin 3 Şubat'ta hasta kabul etmeye başlayacağını açıkladı.
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Diğer yandan Vang, iki haftada tamamlanacağı belirtilen ve 1500 yataktan oluşan Leişınşan Hastanesinin de 6 Şubat'tan itibaren hasta kabulüne başlayacağını bildirdi. Huoşınşan Hastanesinin 2003'te Pekin'de şiddetli akut solunum yolu sendromuna (SARS) karşı bir haftada inşa edilen hastanenin bire bir aynısı olacağı açıklanmıştı.
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İŞTE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, koronavirüsünün yayılmasını önlemek için uygulanacak genel önlemleri açıkladı
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- Hastalar kalabalık ortamda bulunmamalı, kalabalık ortamda bulunmaları gerekiyorsa basit cerrahi maske kullanmalıdır.
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- El hijyenine çok dikkat edilmelidir (eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve su yoksa gözle görülür kirlenme yoksa alkol bazlı el dezenfektanı kullanılmalıdır).
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- Eller yıkanmadan gözlere, buruna ve ağza dokunulmamalıdır.
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- Solunum yolu hastalığı belirtileri (öksürük, hapșırık, nefes darlığı vb.) olan hastalarla maskesiz yakın temastan kaçınılmalıdır.
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- Öksürürken ve hapșırırken ağız ve burun mendille kapatılmalı, ardından mendil çöp kutusuna atılarak eller yıkanmalı, mendil yoksa ağız ve burun dirseğin ön yüzüyle kapatılmalıdır.
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- Sık kullanılan nesneler ve yüzeyler temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
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- Hasta kișilerin havlu gibi kișisel eșyaları ortak kullanılmamalıdır.
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ÇİN BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI
Çin Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xie Xinxing, Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve Çin’in büyük bir kısmı olmak üzere dünyada belli başlı bölgelere yayılan korona virüsüne karşı Çin Hükümeti'nin aldığı tedbirleri ve virüs hakkında gelinen son noktaya ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıda en dikkat çeken unsurlardan biri Vuhan kentinde yaşayan Türkler ve bir kısım Azerbaycan vatandaşını geri getirmek için yola çıkan Koca Yusuf Askeri Uçağı'nın içinde gönderilen tıbbi yardım malzemeleri konusu oldu.
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"TÜRKİYE İNSANİ BİR TAVIR TAKINDI"
Xinxing’in Çin tarafının üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek için çalıştığını belirterek, “Çin’in Ankara Büyükelçiliği olarak Türk tarafı 29 Ocak akşam saatlerinde Çin’deki Türkleri geri getirmek için talebini iletti. Bu talebi Dışişleri Bakanlığımız ve Gümrük İdaresi ve Hubei Valiliğine bilgi verdik, hızlandırıcı rol oynamaya çalıştık ve en kısa zamanda Çin’den olumlu yanıt alabildik. O bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’ye dönebilecek olmalarına çok sevindik. Bu süreçte inanılmaz zorlukları aşabildik. Birçok ülke benzer taleplerde bulundu. Türk tarafı insani bir tavır takındı."
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"Biz uçağımızı göndereceğiz derken aslında Çin'e bin adet biyolojik tehlike tulumu, bin adet filtreli maske, 30 bin adet 2-3 katlı lastikli maske, 60 bin adet 3 katlı bağcıklı maske, 500 adet medikal koruyucu gözlük, 2 bin 500 adet koruyucu maske, 10 bin adet non steril takviyeli ekipman gönderdi” sözlerini kullandı.
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Çin’de Pakistan ve Avustralya uyruklu 3 yabancıya bu virüsün bulaştığının tespit edildiği bilgisini veren Xinxing herhangi bir Türk vatandaşına korona virüs teşhisi konulmadığını belirterek, “Türk Dışişleri, Sağlık ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yakın temas halindeyiz. Türkiye'nin aldığı tedbirleri öğreniyoruz, bizim faaliyetlerimiz hakkında da bilgi veriyoruz. Amacımız herhangi bir vaka olduğu zaman mümkün olduğunca hızlı müdahale etmek ve korona virüsün yayılmasını engellemek. 30 Ocak itibarıyla Çin ana karasında teyitli virüs vakası 9 bin 692, durumu ağır olanların sayısı bin 527, bugüne kadar 213 kişi yaşamını yitirdi. 171 kişi taburcu oldu. 15 bin 238 kişi virüs şüphelisi oldu. 113 bin 579 kişi virüs şüphelileriyle temasta bulundular. Herhangi bir sorunları olmadığını teyit ettik. Bu kişiler farklı sağlık kuruluşlarında takip ediliyorlar. Çin dışında dünyada 111 vakaya rastlandı hiç ölen olmadı. Büyük ihtimalle yabani hayvanlardan insana bulaştı. İlaç ve aşı konusunda çalışmalar sürüyor” şeklinde konuştu.
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“Diplomatik krizi söz konusu değil”Koca Yusuf uçağının kalkış gecikmesinde oluşan sorunun diplomatik bir sorun mu olup olmadığını belirten Xinxing, “Diplomatik kriz asla söz konusu değil. Bir ülke yurt dışında yaşayan vatandaşlarını kendi ülkesine getirmek için özel prosedürler gerekiyor. Sadece Çin değil birçok ülkenin hava sahasından geçiş için uçuş onayı almak gerekiyor. Wuhan ve Hubei eyaletindeki olay çok hızlı gelişiyor. Çin tarafı da hazırlıklar yapmak gerekiyor. Bu da uzun zaman aldı” sözlerine yer verdi.
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"PAZAR DENETİMİ ÜZERİNDE EKSİĞİMİZ BULUNUYOR"
Xinxing, Çin’de korona virüsünün çıktığı düşünülen Pazar yerinin denetim eksikliğine soruya, “Deniz ürünlerinin satıldığı Pazar yeri sadece en büyük ihtimalle virüsün çıktığı yer olarak şüpheleniliyor. Bunu tam olarak daha tespit edemedik. Şu bir gerçektir bunu kabul etmek gerekir böyle bir Pazar denetimi üzerinde eksikliğimiz bulunuyor bunu kabul etmeliyiz. Hangi yabani hayvandan da çıktığını tam olarak bulamadık bunu olanca çabayla bulmaya çalışıyoruz. Çinililerin yemek kültürüne gelince ise tarafsız şekilde bu konuya bakmalıyız. Dünya basınında ya sosyal medya platformun Çinliler yarasa yiyor, böcek yiyor kesinlikle şahsım olarak ben bunları yemiyorum. Ben bu haberleri görünce çevremdeki farklı meslek gruplarında bulunan arkadaşlarıma sordum siz bunları yiyor musunuz diye aldığım cevap her zaman hayır şeklinde oldu. Bu yüzden genelleme yaparsak bütün Çinliler yarasa, böcek gibi şeyler yiyor demek yanlış oluyor. Bir avuç insan bunları yiyor ve herkesin alışkanlıkları da serbest. Biz de bu gibi şeyleri yemek isteyen insanları anlamakta zorluk çekiyoruz” cümlelerine yer verdi.
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"KOMPLO TEORİLERİ"
Xinxing, virüsün Çin tarafından nüfusu dengelemek için üretildiği veya Çin’in ekonomisini çökertmek için başka ülkeler tarafından üretildiği komplo teorilerine yönelik sorulan soruya, “Bu gibi iddialarla ilgili gerçeklere ve bilime dayanmalıyız. Dayanağı olmayan iddialar hakkında yorum yapmayı uygun görmüyoruz. Bu iddiaları yaymanın herhangi bir faydası yok, aksine panik duygusunu artmasına yol açıyor. Çin’in bu virüsü kendisinin nüfusunu dengelemek için ürettiği iddiası saçma ve dayanaksız. Virüsün başka ülkeler tarafından Çin ekonomisini çökertmek için üretildiği iddiasını ise değerlendirebilecek bilimsel yeterliliğe sahip değilim. Biyolojik savaş iddiası doğruysa bu konu BMGK tarafından araştırılmalı” ifadelerine yer verdi.
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CORONAVİRÜS AŞISI İÇİN TARİH VERİLDİ
Pasteur Enstitüsü'nden bilim insanları, coronavirüsü tedavisinde kullanılması adına bir aşı geliştirmeye çalıştıklarını açıkladı.
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Enstitü yetkilisi Christophe D’Enfert gazetecilere yaptığı açıklamada aşının 20 ay içerisinde kullanılabileceğini ifade etti.
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5 BİN ÇİNLİ'NİN BULUNDUĞU TESİS KARANTİNA ALTINA ALINDI
Jakarta Post gazetesinin haberine göre, yeni tip koronavirüs salgınına karşı Sulawesi Adası'nda aralarında, yaklaşık 5 bini Çinli, 43 bin işçinin bulunduğu PT Indonesia Morowali Sanayi Tesisi'ne giriş ve çıkışlar kapatıldı. Nikel ve paslanmaz çelik üretiminin yapıldığı, çoğunluğu Şanghay merkezli Çinli bir şirketin kontrolündeki sanayi tesisinde, yazılı belge olmadan işçilerin giriş ve çıkışlarına izin verilmediği belirtildi.
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Şirketin Sözcüsü Dedy Kurniawan, tesisteki çalışanlara yönelik tıbbi testlerinin sürdüğünü ve şu ana kadar herhangi bir işçide virüse rastlanmadığını aktardı. Ülke içi ya da yurt dışından personelin tesise girişinin de yasaklandığını belirten Kurniawan, tesisin giriş noktasına termal tarayıcılar konulduğu bilgisini paylaştı.
Bu arada Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Hubey eyaletindeki yaklaşık 250 Endonezyalıyı bölgeden tahliye edecek uçağın yarın başkent Cakarta'dan kalkacağını açıkladı. Tahliye uçağının nereye ineceği henüz açıklanmazken, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, tahliye edileceklerin en az 14 gün karantina altında tutulacağını kaydetti.
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Şu ana kadar yeni tip koronavirüsün tespit edilmediği ülkede, söz konusu virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan 10'a yakın kişinin sağlık merkezlerinde gözetimi devam ediyor. Ülkede, Lion Havayolları Çin uçuşlarını durdurma kararı alırken, Endonezya-Vuhan seferi olan hava yollarının uçuşları da iptal edilmişti.
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AFRİKA'DA ÇİN UÇUŞLARINI ASKIYA ALAN ÜLKE SAYISI 5'E ÇIKTI
Afrika basınındaki haberlere göre Air Madagascar, Kenya Airways ve Royal Air Maroc şirketlerinden sonra Air Mauritus ile RwandAir firmaları da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e uçuşlarını belirsiz bir süre için askıya aldı.
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Hava yolu şirketlerinden yapılan açıklamada, Çin'e uçuşu bulunan yolculara paralarının geri ödenmesi ya da farklı yollardan gitmelerinin sağlanması teklif edildi. RwandAir, Çin'in Guangzhou, Air Mauritius da Şangay kentine uçuşları durdurdu.
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ALMANYA, ÇİN'DEKİ VATANDAŞLARINI TAHLİYE EDİYOR
Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü salgını nedeniyle ülkeler Çin'de bulunan vatandaşlarını tahliye etmeye devam ediyor. Wuhan kentindeki vatandaşlarının tahliyesi için harekete geçen Almanya'nın da 100 vatandaşını Alman Hava Kuvvetlerine ait özel bir uçakla tahliye edeceği belirtildi.
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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, insanların sağlığının tehlikeye atılmamasına vurgu yaparak tüm önlemlerin alındığını ve şu ana kadar Çin'den tahliye edilecek Alman vatandaşları arasında salgına yakalanan kimsenin bulunmadığını ifade etti. Maas, Çinli yetkililere de iş birliği için teşekkür ederek Çin'den Almanya'ya gelen vatandaşların, herhangi bir riske karşı 2 hafta süreyle Alman Ordusu'na ait bir merkezde karantina altında tutulacağını bildirdi.
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İTALYA ACİL DURUM İLAN ETTİ
Başkent Roma'da Başbakan Giuseppe Conte başkanlığında bugün toplanan bakanlar kurulu, iki Çinli turistte tespit edilen yeni tip koronavirüs vakasıyla etkin mücadele edilebilmesi için ülke genelinde acil durum ilan etme kararı aldı. Acil durum süresinin 6 ay olduğu ve bu süre için 5 milyon avroluk kaynak ayrıldığı kaydedildi. Söz konusu kaynakla, daha fazla özel tulum, eldiven ve maske gibi koruma sağlayan materyal temin edileceği belirtildi.
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Bu arada, İtalya'nın dün Çin'le karşılıklı uçuşları durdurma kararının ardından bu ülkeden gelen son uçakla Milano Malpensa Havaalanı'na inen yolcuların sıkı şekilde iki kez sağlık taramasından geçirildiği ifade edildi.
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Diğer yandan, İtalyan basınında, koronavirüse rastlanan ve Roma'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nde tedavi gören 2 Çinli turiste ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı. Çinli çiftin, 23 Ocak'ta Milano'dan ülkeye girdiği, Parma ve civarındaki kentleri dolaştıktan sonra Roma'ya geldikleri, yetkililerin bu sürede Çinli çiftin temas ettikleri kişilere ulaşmaya çalıştığı aktarıldı.
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Ülke basınında, koronavirüs taşıdığı teyit edilen 2 vakanın dışında, İtalya genelinde 2 kişinin daha koronavirüs şüphesiyle tetkiklerden geçirildiği bildirildi. Bu kişilerden birinin Tivoli'de bir diğerinin ise Veneto bölgesinde olduğu basına yansıdı.
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FLORANSA'DA ÇİNLİLERE YÖNELİK IRKÇI SALDIRI
İtalyan basınında yer alan görsellerde ve haberlerde, Floransa kentinde bir grup Çinli turiste yaklaşan bazı İtalyanların, "Gidin evinizde saçın virüsünüzü" ifadelerini kullandığı kaydedildi. Bu arada, Repubblica gazetesinin haberine göre başkentin ünlü konservatuvarı Santa Cecilia'da okul yönetiminin Uzak Doğulu öğrencilerinin sağlık kontrollerinden geçmesini zorunlu kıldığı bildirildi.
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KORONAVİRÜSÜN İTALYA'YA ULAŞTIĞI DÜN KESİNLEŞTİ
Başbakan Conte, dün akşam yaptığı açıklamayla, Roma'yı ziyarete gelen ve önceki gün Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'ne kaldırılan 2 Çinli turistte yapılan tetkiklerin sonuçlarının pozitif çıktığını, böylece yeni tip koronavirüsün İtalya'ya ulaştığını duyurmuştu.
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Sağlık Bakanı Roberto Sperenza da İtalya ile Çin arasındaki karşılıklı direkt uçuşların durdurulması talimatı vermişti. İtalya'da hükumet, hafta başında da yeni tip koronavirüsün çıktığı Çin'in Vuhan kentindeki 60 kadar vatandaşının tahliyesi için özel uçak gönderme kararı almıştı.
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RUSYA'DA İLK KORONAVİRÜS VAKALARI KAYDEDİLDİ
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini bildirdi. Hastalardan birinin Tümen, ikinci hastanın ise Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgesinde bulunduğunu belirten Golikova, "İki hasta da Çin vatandaşı." dedi.
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Rusya’nın salgına ilişkin ilave önlem kararı aldığına işaret eden Golikova, "Çin’in Hubey bölgesindeki Rus vatandaşlarını tahliye edeceğiz. Ayrıca Moğolistan sınırımızdaki giriş çıkışları sınırlandıracağız." diye konuştu. Çin vatandaşlarına yönelik çalışma vizesi vermeyi de durdurma kararı aldıklarını anlatan Golikova, hastaların müşahede altına alındığı söyledi. Rusya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin’le sınırını kapatma kararı almıştı.
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FRANSA 200 VATANDAŞINI TAHLİYE ETTİ
Çin’de yayılmaya başlayan korona virüsü salgını nedeniyle Çin’de bulunan Fransa vatandaşlarının tahliyesini sağlayan uçak Fransa’nın askeri hava üssü Istress’e inişini gerçekleştirdi. Fransız medyasında yer alan habere göre uçakta Çin’den gelen 200 Fransa vatandaşı bulunuyor. Öte yandan, İngiltere ve diğer Avrupa Birliği vatandaşlarını taşıyan bir diğer uçak ise, bugün Çin yerel saatiyle 09.45’te kalkış yapmıştı. İlk olarak İngiltere’ye iniş yapacak uçağın daha sonra İspanya’ya hareket edeceği belirtilmişti. Tahliye edilenlerin 83’ü İngiltere, 23’ünün ise diğer Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşı olduğu bilgisi verilmişti.
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"TÜM UÇAK SEFERLERİ DURDURULMALI"
ABD'nin Arkansas Senatörü Tom Cotton, Çinde ortaya çıkan koronavirüsün (2019-nCoV) tehlike boyutlarının üst seviyelerde olduğunu belirterek, ABD ile Çin arasındaki ticari uçak seferlerinin durdurulması çağrısını yaptı.
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Senatör Cotton, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, Çinin 60 milyon insanı karantina altına aldığını ve okulları süresiz olarak kapattığını vurgulayarak, Çin, Batı Yakası nüfusumuzdan daha fazla olan 60 milyon insanı karantinaya aldı. Okulları süresiz kapattılar. Hong Kong anakaradan seyahati kesti. Çin ve ABD arasındaki tüm ticari uçak seferlerini derhal durdurmalıyız" ifadelerini kullandı.
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AB'DEN KORONAVİRÜS İÇİN 10 MİLYON EURO HİBE
AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, hibenin AB'nin araştırma geliştirme programı olan Horizon 2020'den aktarılacağı belirtildi. Desteğin virüs salgınını daha iyi anlamak için yürütülen araştırmalara verileceği kaydedilen açıklamada, aynı zamanda virüsle mücadele ve kamu hazırlık durumunun geliştirilmesinin amaçlandığına dikkat çekildi.
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Açıklamada ifadelerine yer verilen AB Komisyonunun İnovasyon, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Üyesi Mariya Gabriel, "Amacımız koronavirüs salgınının AB'de daha fazla yayılma ihtimalinin etkilerini azaltmak. Söz konusu hibe sayesinde bu salgın hakkında daha fazla bilgiye sahip olacağız." ifadelerini kullandı.
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ÇİN HAVAYOLU ŞİRKETİ DE İSTANBUL UÇUŞLARINI DURDURDU
ÇİN uçuşlarını geçici olarak durdurma kararı alan Türk Hava Yolları (THY)’nın ardından, İstanbul’a uçan iki Çinli havayolu şirketinden biri olan China Southern de Mart sonuna kadar Pekin-İstanbul seferlerini durdurdu. Diğer havayolu Sichuan Airlines ise Chengdu-İstanbul seferlerine 15 Şubat’tan itibaren 31 Mart’a kadar ara verecek. Ayrıca İstanbul Havalimanı’nda Tayvan’ın başkenti Taipei ve Hong Kong’tan gelen yolculara yönelik termal kameralı tarama uygulaması da devam edecek.
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Dünya Sağlık Örgütü’nün Çin’de ortaya çıkan yeni tip ölümcül ’koronavirüs’ salgını nedeniyle acil durum ilan etmesinin ardından Çin ile Türkiye arasında yapılan uçak seferlerine yönelik önemli kararlar alındı. İlk olarak THY’den yapılan açıklamada, "koronavirüs kaynaklı durumun ve son gelişmelerin ulusal ve uluslararası otoriteler ile yakından değerlendirilmesi" amacıyla 9 Şubat’a kadar olan Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian seferlerinin durdurulduğu duyurulmuştu.
THY’nin yanı sıra İstanbul’a uçan iki Çinli havayolu şirketinden biri olan China Southern Airlines, 24 Ocak’ta ipal ettiği Wuhan -İstanbul seferlerinin ardından Pekin uçuşlarını da iptal etti. China Southern Havayolları’nın Mart ayı sonuna kadar Pekin - İstanbul seferlerini durdurduğu bildirildi.
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Ayrıca 30 Nisan’da Chengdu - İstanbul seferlerine başlayan Sichuan Havayolları’nın da haftada üç sefer karşılıklı olarak düzenlenen seferlerinin 15 Şubat’a kadar devam edeceği ve bu tarihten itibaren de 31 Mart’a kadar iptal edildiği belirtildi.
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HONG KONG VE TAİPEİ’DE TERMAL KAMERA UYGULAMASI DEVAM EDECEK
Öte yandan Çin seferlerinin durdurulmasına rağmen İstanbul Havalimanı’nda Hong Kong ve Taipei’den den gelen yolculara yönelik termal kameralı tarama uygulamasının da devam edeceği öğrenildi.
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DSÖ: ÇİN İLE SINIRLARINIZI KAPATMAYIN
DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, diğer devletlerin Çin ile "resmi sınır geçişlerini açık tutmaları için çok büyük bir sebep olduğunu" belirtti. Lindmeier, sınırların kapatılması durumunda insanların düzensiz ve yasa dışı yollardan Çin'e girip çıkacağı, dolayısıyla sağlık kontrolü yapılamayacağı için virüsün daha fazla yayılacağı uyarısında bulundu.
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DSÖ'nün dün koronavirüsü için "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan ettiğini anımsatan Lindmeier, "DSÖ tarafından Çin'e seyahat ve ticaret kısıtlamalarının önerilmediği çok açık bir şekilde belirtildi ve tekrar edildi." diye konuştu. Lindmeier, ülkelerin egemenlik hakları gereğince vatandaşlarını virüsten korumaya yönelik tedbirler alabileceğini de belirtti.
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Sözcü Lindmeier, bazı ülkelerin seyahat kısıtlaması getirmesi durumunda bunun kısa süreli olmasını umduklarını sözlerine ekledi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün akşam Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınına yönelik "Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu (PHEIC)" ilan ettiklerini bildirmişti.
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Karar için, "Temel sebep Çin'de olup bitenler değil, diğer ülkelerde olanlar" diyen Ghebreyesus, karara rağmen Çin ile ticari aktiviteleri ve ülkeye yapılan seyahatleri kısıtlamaya yönelik önlemler için hiçbir gerekçe olmadığını savunmuştu.
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YENİ TİP KORONAVİRÜS SALGINI
Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.
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Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Malezya, Filipinler, Vietnam, Kamboçya ve Nepal, Hindistan, Sri Lanka da ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.
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Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla ABD, Kanada, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Finlandiya'ya sıçramıştı.
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Bu sabah itibarıyla Çin'de etkili yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 213'e, virüs bulaşan kişi sayısı 9 bin 692'ye yükseldi.
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Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.