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    Haberler >Teknoloji >Onlar çok tehlikeli! Ölüm saçıyor...

    Onlar çok tehlikeli! Ölüm saçıyor...

    Birçoğunu yakından görme şansınız dahi olmadı; bazıları ise şehir içinde aramızda yaşıyor.

    hurriyet.com.tr
    24.09.2019 - 02:10 | Son Güncelleme:
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    Onlar çok tehlikeli Ölüm saçıyor...Next

    Dünya genelinde pek çok hastalığın taşıyıcısı olan ve bir yılda milyonlarca insanın ölümünden sorumlu olan sivrisineklerle ilgili uzun süredir bir dizi araştırmalarda bulunan bilim insanları, sineklerin genlerinin değiştirilmesi halinde üremelerini durdurmayı masaya yatırdı. Ancak yapılan deneyler büyük bir hayal kırıklığını da beraberinde getirdi.

    Etiketler: Ölümcül , Hayvanlar , canlılar
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