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    New York Özgürlük Heykeli meşalesi müzeye taşındı

    New York'un sembollerinden Özgürlük Heykeli'nin 1984'te 100. yıl bakımı kapsamında kopyasıyla değiştirilen ve o zamandan beri kaidesinde sergilenen orijinal meşalesi müzeye taşındı. Ziyaretçilere Özgürlük Heykeli'nin büyüklüğü hakkında bilgi vermesi için yapılan ve orijinal meşaleyle birlikte kaidede tutulan heykelin yüz kopyası da aynı araçla müzeye götürüldü.

    Fotoğraflar: AA
    16.11.2018 - 00:37 | Son Güncelleme:
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    New York Özgürlük Heykeli meşalesi müzeye taşındıNext

    New York'un sembollerinden Özgürlük Heykeli'nin 1984'te 100. yıl bakımı kapsamında kopyasıyla değiştirilen ve o zamandan beri kaidesinde sergilenen orijinal meşalesi müzeye taşındı.

    Etiketler: heykel , özgürlük anıtı
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