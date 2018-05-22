Meghan Markle'ye bıçaklı yeğen şoku!

Birleşik Krallık Prensi Harry ile Meghan Markle çifti tüm dünyanın gözü önünde evlendikten sonra balayına hemen çıkmama kararı aldı. Çift, Prens William’ın doğum günü 21 Haziran’a kadar basının karşısına çıkmayacak
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