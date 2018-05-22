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    Meghan Markle'ye bıçaklı yeğen şoku!

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    Hürriyet Haber
    22.05.2018 - 08:00 | Son Güncelleme:
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    Meghan Markleye bıçaklı yeğen şokuNext

    Birleşik Krallık Prensi Harry ile Meghan Markle çifti tüm dünyanın gözü önünde evlendikten sonra balayına hemen çıkmama kararı aldı. Çift, Prens William’ın doğum günü 21 Haziran’a kadar basının karşısına çıkmayacak

    Etiketler: ingiltere , Kraliyet , DÜĞÜN

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