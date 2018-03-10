İşte Merkel'in yeni kabinesi

Angela Merkel gelecek hafta 14 Mart’ta Federal Meclis’te yemin ederek, dördüncü kez başbakanlık koltuğuna oturacak. Merkel’in partisi CDU, küçük ortağı CSU ve SPD’den oluşan yeni kabine, eski ve yeni bazı sürpriz bakanlardan oluşuyor.
ŞANSÖLYE Merkel’in yeni hükümeti kurması bu sefer çok uzun sürdü. Merkel, 14 Mart’ta Meclis tarafından seçilecek ve yemin ederek göreve başlayacak. Dördüncü dönem başbakan olarak görev yapacak olan Merkel, dört yıl daha başbakan olursa, Helmut Kohl’ün rekoruna ulaşacak. Bu, Merkel’in Sosyal Demokratlarla üçüncü koalisyonu. Dünyanın en güçlü kadını olarak da nitelenen Şansölye Merkel, mülteci politikası nedeniyle yoğun oy kaybetti ve hükümeti kurmakta zorlandı. Merkel’in yeni kabinesi şu isimlerden oluşuyor:
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