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    İkinci Dünya Savaşı'nın ölümcül araçları

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    Hürriyet Haber
    28.03.2018 - 20:06 | Son Güncelleme:
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    Nazi uçaklarının büyük kısmını havada bir bir indiren uçan 'canavar'dan 46 ton ağırlığındaki Rus tankına... Milyonlarca insanın ölümüne yol açan ve dünyayı tamamen değiştiren İkinci Dünya Savaşı'nın korkunç araçlarını görmeye ne dersiniz?

    Etiketler: tsk , türk silahlı kuvvetleri , silah
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