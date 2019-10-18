Henüz 7 yaşında! Şimdiye kadar 90 tablosu satıldı

Mikail Akar, yedi yaşında. Elinde fırçası, gününü resim yaparak geçiriyor. Minik yaşta yüzlerce tabloya imza atan Mikail, Almanya’da yedinci sergisini Berlin’de açtı. Gelecek yıl tablolarını Avrupa’nın başka ülkelerine de taşıyacak. İlk adresi Hollanda’nın Amsterdam kenti, yurtdışındaki ikinci adresi ise Fransa’nın başkenti Paris olacak. Eserleri büyük ilgi gören Mikail’in tabloları binlerce Euro’dan alıcı buluyor.
Berlin’de ünlü ressamlarının sergi açtığı galeri merkezi Kurfürstendamm’da ‘Olağanüstü’ adıyla açılan sergide, Mikail’e ait 20 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışına çok sayıda sanatsever katıldı. 8 bin 800 Euro’ya kadar fiyat biçilen tabloların yarısından fazlası, serginin ilk gününde alıcı buldu bile. Mikail’in tüm sergilerinin büyük ilgi gördüğünü söyleyen annesi Elvan Akar, şunları söyledi:
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.