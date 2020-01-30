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HaberlerTeknoloji HaberleriGüneş'i hiçkimse böyle görmedi! İşte şaşkınlık yaratan yeni görüntüler
GeriTeknoloji Güneş'i hiçkimse böyle görmedi! İşte şaşkınlık yaratan yeni görüntüler
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Teknoloji
hurriyet.com.tr/ National Geographic - Fotoğraflar: iStock
Haber Giriş: 30 Ocak 2020 - 13:05, /

Güneş'i hiçkimse böyle görmedi! İşte şaşkınlık yaratan yeni görüntüler

Dünya ve galaksimizin olmazsa olmazı olan Güneş, bu kez çok yakından görüntülendi ve yeni görüntüler bilim insanlarında şaşkınlık yarattı.

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1

Asırlardır esrarı çözülemeyen ve bilim insanlarının üzerinde yoğun araştırmalarda bulunduğu Güneş'in son hali şaşkınlık yarattı...

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BBC'nin haberine göre Güneş'in şimdiye kadar çekilmiş en ayrıntılı görüntüleri dev bir teleskop sayesinde elde edildi. ABD'nin Hawaii Adası'na bağlı Maui Adası'ndaki bir yanardağın zirvesine yerleştirilen Inouye teleskobu, 30 kilometre çözünürlüğe sahip.

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Çekilen fotoğraflarda Güneş'in yüzeyinde, her biri Fransa'nın yüzölçümü büyüklüğünde, 6.000 derece sıcaklığa sahip altın renkli tanecikler görünüyor.

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Sıcaklığın yüksek olduğu bölgeler parlar görünürken, daha düşük sıcaklıktaki alt bölgeler komşu taneciklerle gölgeli bir sınır oluşturuyor. Bilim insanları bu ayrıntılı görüntülerin, Güneş'in davranışlarının daha iyi anlaşılmasına ve faaliyet döngüsünün daha doğru tahmin edilmesine yardımcı olacağını söylüyor.

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Güneş yüzeyinin en net fotoğrafı çekildi

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Yürüyebilen köpekbalığı şaşkınlık yarattı!

National Geographic’te yer alan makaleye göre, köpek balıkları uzun yıllar boyunca okyanusları dolaştı. O dönemlerde bile türleri çok zor değişti. Ancak, dünyanın en eski canlılarından biri olan köpekbalıklarının bazı türleri evrim geçirdi ve yürümeye başladı!

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Bu üç metrelik yaratıklar Avustralya yakınlarında yaşıyor ve göğüs yüzgeçlerini ile birlikte arkadaki yüzgeçlerini deniz tabanı boyunca ilerlemek için kullanıyor. Böyle bir hareketlilik köpek balıklarının okyanusun derinliklerinde bile yengeç, karides ve küçük balıkları avlamasını kolaylaştırıyor.

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Uluslararası bir araştırma grubunun 2008 yılından beri yürüttüğü çalışmalarda yürüyebilen 9 köpek balığı türü keşfedildi. Yakın zamanda yayınlanan bir makalede, araştırmacılar bu türlerin son 9 milyon yılda geliştiğini belirttiler.

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Florida Üniversitesi'nden Gavin Naylor, köpek balıkları yavaş geliştiği için bu durumun oldukça sıra dışı olduğunu belirtti.

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Yürüyen köpek balıkları Avustralya, Papua Yeni Gine ve doğu Endonezya'yı çevreleyen doğal tropikal sularında gelişiyor. Naylor, bu alanların dünyada köpek balıklarının evrim geçirdiği tek yer olabileceğini de sözlerine ekledi.

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2008 yılına kadar bilim insanları, apolet köpek balıkları olarak da bilinen ve sadece yürüyebilen 5 köpek balığı türünün olduğunu düşünüyorlardı. Bu hayvanların çoğu benzer anatomiye sahip olmalarına rağmen farklı renk ve desenleri vardı.

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Araştırma kapsamında yapılan ayrıntılı genetik analizler, aslında bu türlerin tam olarak yakın geçmişte birbirinden ayrıldığını gösteriyor. Fakat, çoğu köpek balığı gibi yürüyebilen köpek balıkları da avlanma gibi tehditlerle karşı karşıya. Ayrıca, daha küçük alanlarda bulunan bazı türlerin de savunmasız olduğu da belirtiliyor.

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Ancak bu tehlikeli minik yaratık bir yana dünya, ölüm saçan canlılarla dolu. Bakın dünyada en çok 'can' alan canlı kim?

14

Denizanası

Sizce yılda kaç insan denizanası yüzünden ölüyor?

15

Denizanası

Her yıl en az 40 kişi denizanası yüzünden hayatını kaybediyor.

16

Bağırsak kurdu

Sizce yılda kaç insan bağırsak kurdu yüzünden ölüyor?

17

Bağırsak kurdu

Her yıl en az 2000 kişi bu bağırsak kurtları yüzünden hayatını kaybediyor.

18

Sizce yılda kaç insan timsahlar yüzünden ölüyor?

19

Timsah (Alligator)

Her yıl en az bir insan timsahlar yüzünden hayatını kaybediyor.

20

Köpekbalığı

Sizce yılda kaç insan köpekbalıkları yüzünden ölüyor?

21

Köpekbalığı

Her yıl en az 5 kişi köpekbalıkları yüzünden hayatını kaybediyor.

22

Kurt

Sizce yılda kaç insan kurtlar yüzünden ölüyor?

23

Kurt

Her yıl en az 10 kişi kurtlar yüzünden hayatını kaybediyor.

24

At

Sizce yılda kaç insan atlar yüzünden ölüyor?

25

At

Her yıl en az 20 kişi atlar yüzünden hayatını kaybediyor. Tabii ki ölümlerin en önemli sebebi ata binenlerin başına gelen kazalar...

26

Leopar

Sizce yılda kaç insan leopar yüzünden ölüyor?

27

Leopar

Her yıl en az 29 kişi leoparlar yüzünden hayatını kaybediyor.

28

Karınca

Sizce yılda kaç insan karınca yüzünden ölüyor?

29

Karınca

Her yıl en az 30 kişi karıncalar yüzünden hayatını kaybediyor. Özellikle zehirli türlerinden uzak durmak gerek.

30

Arı

Sizce yılda kaç insan arılar yüzünden ölüyor?

31

Arı

Her yıl en az 53 kişi arılar yüzünden hayatını kaybediyor.

32

Geyik

Sizce yılda kaç insan geyikler yüzünden ölüyor?

33

Geyik

Her yıl en az 130 kişi geyikler yüzünden hayatını kaybediyor. Özellikle yol ortasında kendini gösteren geyikler araç kazalarına yol açıyor.

34

Bizon

Sizce yılda kaç insan bizonlar yüzünden ölüyor?

35

Bizon

Her yıl en az 200 kişi bizonlar yüzünden hayatını kaybediyor.

36

Aslan

Sizce yılda kaç insan aslanlar yüzünden ölüyor?

37

Aslan

Her yıl en az 250 kişi aslanlar yüzünden hayatını kaybediyor.

38

Fil

Sizce yılda kaç insan filler yüzünden ölüyor?

39

Fil

Her yıl en az 500 kişi filler yüzünden hayatını kaybediyor.

40

Su aygırı

Sizce yılda kaç insan suaygırıları yüzünden ölüyor?

41

Su aygırı

Her yıl en az 500 kişi suaygırıları yüzünden hayatını kaybediyor.

42

Timsah (Crocodile)

Sizce yılda kaç insan bu timsah türü yüzünden ölüyor?

43

Timsah (Crocodile)

Her yıl en az 1000 kişi bu timsahlar yüzünden hayatını kaybediyor.

44

Yuvarlak solucan

Sizce yılda kaç insan yuvarlak solucan yüzünden ölüyor?

45

Yuvarlak solucan

Her yıl en az 2500 kişi bu solucanlar yüzünden hayatını kaybediyor.

46

Akrep

Sizce yılda kaç insan akrepler yüzünden ölüyor?

47

Akrep

Her yıl en az 3250 kişi akrepler yüzünden hayatını kaybediyor.

48

Salyangoz

Sizce yılda kaç insan salyangozlar yüzünden ölüyor?

49

Salyangoz

Her yıl en az 10000 kişi salyangozlar yüzünden hayatını kaybediyor. Özellikle tropik bölgelerdeki türlerinin saldıkları parazitler ölümlere yol açıyor.

50

Suikastçı böcek

Sizce yılda kaç insan bu böcekler yüzünden ölüyor?

51

Suikastçı böcek

Bu sayı 10 bini buluyor!

52

Çeçe sineği

Sizce yılda kaç insan çeçe sinekleri yüzünden ölüyor?

53

Çeçe sineği

Her yıl en az 10 bin kişi çeçe sinekleri yüzünden hayatını kaybediyor.

54

Köpek

Sizce yılda kaç insan köpekler yüzünden ölüyor?

55

Köpek

Her yıl en az 25 bin kişi köpekler yüzünden hayatını kaybediyor.

56

Yılan

Sizce yılda kaç insan yılanlar yüzünden ölüyor?

57

Yılan

Her yıl en az 50 bin kişi yılanlar yüzünden hayatını kaybediyor.

58

İnsanlar

Sizce yılda kaç kişi insanların bizzat kendisi yüzünden ölüyor?

59

İnsanlar

Her yıl en az 475 bin kişi insanların kendisi yüzünden hayatını kaybediyor.

60

Sivrisinek

Sizce yılda kaç insan sivrisinekler yüzünden ölüyor?

61

Sivrisinek

Her yıl en az 1 milyon kişi sivrisinek yüzünden hayatını kaybediyor. Yani dünyanın en ölümcül canlısı gündüz kaybolan, gece ortaya çıkan ve yanımızdan ayrılmayan sivrisineklerden başkası değil!

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