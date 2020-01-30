hurriyet.com.tr/ National Geographic - Fotoğraflar: iStock
Haber Giriş: 30 Ocak 2020 - 13:05,
Güneş'i hiçkimse böyle görmedi! İşte şaşkınlık yaratan yeni görüntüler
Dünya ve galaksimizin olmazsa olmazı olan Güneş, bu kez çok yakından görüntülendi ve yeni görüntüler bilim insanlarında şaşkınlık yarattı.
Asırlardır esrarı çözülemeyen ve bilim insanlarının üzerinde yoğun araştırmalarda bulunduğu Güneş'in son hali şaşkınlık yarattı...
Çekilen fotoğraflarda Güneş'in yüzeyinde, her biri Fransa'nın yüzölçümü büyüklüğünde, 6.000 derece sıcaklığa sahip altın renkli tanecikler görünüyor.
Sıcaklığın yüksek olduğu bölgeler parlar görünürken, daha düşük sıcaklıktaki alt bölgeler komşu taneciklerle gölgeli bir sınır oluşturuyor. Bilim insanları bu ayrıntılı görüntülerin, Güneş'in davranışlarının daha iyi anlaşılmasına ve faaliyet döngüsünün daha doğru tahmin edilmesine yardımcı olacağını söylüyor.
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