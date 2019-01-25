En uygun fiyatlı oteller açıklandı! Türkiye'den bir yer listede

2019'da tatil planları yaparken, hem güzel hem ucuz olsun diyorsanız, TripAdvisor dünyanın en uygun fiyatlı şık otellerini listeledi. Türkiye'den listeye giren otel ne Antalya, ne Muğla, ne de İzmir'de... Bakın neresi...
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