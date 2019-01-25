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En uygun fiyatlı oteller açıklandı! Türkiye'den bir yer listede

TripAdvisor dünyanın en uygun fiyatlı otellerini açıkladı. Türkiye'den çoğu kişinin bilmediği bir otel listeye girdi.

Hürriyet Haber
25.01.2019 - 10:11 | Son Güncelleme:
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En uygun fiyatlı oteller açıklandı Türkiyeden bir yer listedeNext

2019'da tatil planları yaparken, hem güzel hem ucuz olsun diyorsanız, TripAdvisor dünyanın en uygun fiyatlı şık otellerini listeledi. Türkiye'den listeye giren otel ne Antalya, ne Muğla, ne de İzmir'de... Bakın neresi...

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