En iyi öğrenci şehri Londra oldu

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), en iyi eğitim şehirlerini belirledi. Dünyanın en iyi 200 üniversitesinin en fazla sayıda yer aldığı kentlerin değerlendirildiği sıralamada birinci Londra ve Boston oldu. İki şehirde de altı lider üniversite bulunuyor.
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