Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>En iyi öğrenci şehri Londra oldu

    En iyi öğrenci şehri Londra oldu

    Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), en iyi eğitim şehirlerini belirledi. Dünyanın en iyi 200 üniversitesinin en fazla sayıda yer aldığı kentlerin değerlendirildiği sıralamada birinci Londra ve Boston oldu. İki şehirde de altı lider üniversite bulunuyor.

    Önder ÖNDEŞ
    28.04.2018 - 14:04 | Son Güncelleme:
    1 / 19
    BİRİNCİNext

    BİRİNCİ

    LONDRA
    Imperial College London, King’s College London, Londra Ekonomi Okulu, Queen Mary Londra Üniversitesi, Royal Holloway, University College London.

    Etiketler: ÖĞRENCİ

    En Yeni Foto Galeriler

    Boğaz'a karşı temizlik keyfi

    Boğaz'a karşı temizlik keyfi

    En iyi öğrenci şehri Londra oldu

    En iyi öğrenci şehri Londra oldu

    Ayda 15 dolara çalıştı! Her başvurusundan olumsuz yanıt aldı! Şimdi tüm dünyanın deli dediği bir milyarder

    Ayda 15 dolara çalıştı! Her başvurusundan olumsuz yanıt aldı! Şimdi tüm dünyanın deli dediği bir milyarder

    Onları bir de böyle görün

    Onları bir de böyle görün

    Metro romantik geldi

    Metro romantik geldi

    'Evlatlarım benim!'

    'Evlatlarım benim!'

    Ünlü sunucuya şok: Yalan söyleme en az 50 yaşındasın

    Ünlü sunucuya şok: Yalan söyleme en az 50 yaşındasın

    Photoshop'u abarttı

    Photoshop'u abarttı

    Kato Dağı'nda uçurtma uçurdular

    Kato Dağı'nda uçurtma uçurdular

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri