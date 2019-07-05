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    Karısı kaçmıştı! Dubai Şeyhine büyük şok

    Dubai Şeyhi Muhammed bin Raşit Al Maktum kaçan eşi Prenses Haya için harekete geçti.

    hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: AP
    05.07.2019 - 15:04 | Son Güncelleme:
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    Karısı kaçmıştı Dubai Şeyhine büyük şokNext

    Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un karısı Prenses Haya'nın, kocasını terk ettiği ve saklandığı İngiltere'nin başkenti Londra'da "korku içinde yaşadığı" iddia edilmişti.

    Etiketler: BAE

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