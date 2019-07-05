Karısı kaçmıştı! Dubai Şeyhine büyük şok

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un karısı Prenses Haya'nın, kocasını terk ettiği ve saklandığı İngiltere'nin başkenti Londra'da "korku içinde yaşadığı" iddia edilmişti.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.