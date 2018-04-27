Diyarbakır'da sergileniyor! 2 milyonluk liralık karpuz

DİYARBAKIR’da, bu yıl 2’ncisi düzenlenen Mezopotamya Mücevher Fuarı kapılarını açtı. Irak, İran ve Azerbaycan ile çevre illerden 200’e yakın kuyumcu fuar için kente geldi. Fuarda, 2 milyon lira değerinde, 10 kilo altın kullanılarak yapılan Diyarbakır karpuzu büyük ilgi gördü.
Diyarbakır Kuyumcular Odası ve Sereks Fuarcılık’ın 2’ncisini düzenlediği Mezopotamya Mücevher Fuarı açıldı. Fuar ve kongre merkezinde düzenlenen fuarda, kuyumculuk, mücevher ve saat alanında üretici, toptancı ve ihracatçı 100’den fazla firma stant açtı.
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