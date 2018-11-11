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    Haberler >Dünya>Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderler Paris'te buluştu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderler Paris'te buluştu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100. yıl dönümü anma törenleri kapsamında, Elysee Sarayı’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından karşılandı.

    hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Reuters
    11.11.2018 - 16:18 | Son Güncelleme:
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderler Pariste buluştuNext

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Zafer Takı ve Meçhul Asker Anıtı'nda düzenlenen anma törenine katıldı.

    Etiketler: Paris , liderler

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