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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderler Paris'te buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100. yıl dönümü anma törenleri kapsamında, Elysee Sarayı’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından karşılandı.
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