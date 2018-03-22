Cem Uzan'ın bağışı İngiltere'yi karıştırdı

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre iş insanı Cem Uzan eski eşi Alara Koçibey'le, Prens Charles ve eşi Camilla ile yan yana görüntü vermek karşılığında kraliyet vakıflarına 200 bin pound bağışta bulundu.
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