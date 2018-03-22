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    Cem Uzan'ın bağışı İngiltere'yi karıştırdı

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    Hürriyet Haber
    22.03.2018 - 13:02 | Son Güncelleme:
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    Cem Uzanın bağışı İngiltereyi karıştırdıNext

    İngiliz medyasında çıkan haberlere göre iş insanı Cem Uzan eski eşi Alara Koçibey'le, Prens Charles ve eşi Camilla ile yan yana görüntü vermek karşılığında kraliyet vakıflarına 200 bin pound bağışta bulundu.

    Etiketler: cem uzan , ingiltere , Kraliyet

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