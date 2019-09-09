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Çalışmalar başladı! Dünyanın en eski tapınak merkezi ve tarihin sıfır noktası...
Dünyanın en eski tapınak merkezi kabul edilen ve tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe'deki dikili taşlarla benzerlik gösteren ve ilk belirlemeye göre neolitik döneme ait T şeklinde 250 dikilitaşın bulunduğu Karahantepe'de, kazı çalışmalarına başlandı.
Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı'nın (UNESCO), 'Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki varlıklar arasında bulunan ve dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi olan Göbeklitepe'dekilere benzeyen taşların yer aldığı Karahantepe'de kazı çalışmalarının başlaması kentte heyecan yarattı.
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